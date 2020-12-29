Пандемия не остановила строительство в России новых спортивных объектов. До конца 2020 года в стране будут работать 20 новеньких физкультурно-оздоровительных комплексов, а в 2024-м возможность заниматься спортом в ФОКах появится у жителей всех ее регионов. Такие задачи перед собой ставит федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

ФОК под названием "Витязь" возведен в самом центре Сосновки Вятскополянского района Кировской области, и, по словам местных жителей, теперь все дороги города ведут именно к нему.

"И это же просто здорово - отныне возможность заниматься спортом имеют все горожане, - улыбается жительница Сосновки Надежда Галиева.

В сосновском ФОКе развивают футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, скалолазание, спортивную акробатику, тяжелую атлетику и дзюдо. Одновременно в нем могут заниматься 50 спортсменов, и для этого есть все условия: и просторные игровой и тренажерный залы, и вместительные раздевалками с душевыми кабинами. А рядом с комплексом оборудованы современная детская площадка и футбольное поле, которое зимой превращается в хоккейную коробку, а также зона для тренировок на свежем воздухе с функциональными тренажерами на разные группы мышц.

По словам директора детско-юношеской спортивной школы Сосновки Сергея Кормильцева, он рассчитывает, что комплекс станет местом притяжения не только молодежи, но и людей старшего поколения, а также для горожан с ограниченными возможностями здоровья

"Привлечение горожан к занятиям физкультурой и спортом под руководством квалифицированных инструкторов - одна из наших главных задач. Мы намерены создать целую систему физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, принять участие в которых смогут все желающие, - поделился он планами с корреспондентом "РГ".

Благодаря нацпроекту "Демография" новенький универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся и на улице Запсибовцев в Новокузнецке - в его строительство и оснащение было вложено 99,2 миллиона бюджетных рублей. Ежедневно возможность заниматься в нем имеют более четырехсот человек - любителей фитнеса, аэробики, игровых и прочих видов спорта. К их услугам удобные раздевалки, душевые и буфет. Расположенный на первом этаже (сам ФОК - двухэтажка. - Ред.) универсальный игровой зал доступен и маломобильным посетителям. К слову, на прилегающей к комплексу территории не только обустроили парковку, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов, но и установили пандусы.

В новом ФОКе будут тренироваться воспитанники муниципальной спортшколы N 2, вырастившей немало мастеров спорта. Именно в ней начал заниматься боксом бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и двукратный чемпион мира Михаил Алоян. В этой школе научился играть в футбол и форвард выступающего в премьер-лиге клуба "Тамбов" Дмитрий Меренчуков. Отсюда же вышли Елизавета и Анастасия Тимофеевы - лидеры дубля команды волейбольной суперлиги "Тулица".

- Но теперь у нас есть Физкультурно-оздоровительный комплекс, и, уверена, в его стенах вырастет множество новых мастеров спорта, - поделилась с корреспондентом "РГ" заместитель директора спортшколы по спортивной работе Елена Селиванова. - Кстати, впервые за последние пять лет мы открываем баскетбольную секцию, и желающих записаться в нее уже больше шестидесяти! В основном все эти ребята, как и их будущие наставники, живут рядом с ФОКом - в Новоильинском районе Новокузнецка. И с открытием спорткомплекса у них появилась возможность тренироваться рядом с домом. А еще теперь мы сможем сами зарабатывать: планируем на условиях аренды предоставлять залы городским организациям и предприятиям - для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, йогой, карате и другими видами спорта.

На прилегающей к комплексу территории не только обустроили парковку, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов, но и установили пандусы

Сразу несколько спортивных объектов по нацпроекту "Демография" возводятся и в столице Бурятии Улан-Удэ. Один из них - ледовый дворец - строится с привлечением средств частного инвестора, с которым правительство республики заключило концессионное соглашение. Помимо двух ледовых арен в здании будут действовать залы для силовых и акробатических тренировок, а также класс хореографии и фитнес-центр. Еще четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса появятся на территориях школ N 18, 22 и 57, а также спортивного комплекса "Зорька" в микрорайоне Верхняя Березовка - их строительство сейчас завершается. Наконец, в январе 2021 года в селе Кабанск откроют универсальный спортивный комплекс площадью 2684 квадратных метра.