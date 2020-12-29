Новости

Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента 18:36
Эксперты оценили назначение Суханова гендиректором корпорации "Туризм.РФ" 18:36
В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха 17:26
Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды 17:25
Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ" 17:23
Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 19:42
Рубрика: Спорт

Завтра чемпиона

В стране открываются новые Физкультурно-оздоровительные комплексы
Текст: Дина Непомнящая, Юлия Потапова, Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Пандемия не остановила строительство в России новых спортивных объектов. До конца 2020 года в стране будут работать 20 новеньких физкультурно-оздоровительных комплексов, а в 2024-м возможность заниматься спортом в ФОКах появится у жителей всех ее регионов. Такие задачи перед собой ставит федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".
В Новокузнецке на прилегающей к ФОКу территории обустроен скейт-парк. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ В Новокузнецке на прилегающей к ФОКу территории обустроен скейт-парк. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В Новокузнецке на прилегающей к ФОКу территории обустроен скейт-парк. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

ФОК под названием "Витязь" возведен в самом центре Сосновки Вятскополянского района Кировской области, и, по словам местных жителей, теперь все дороги города ведут именно к нему.

"И это же просто здорово - отныне возможность заниматься спортом имеют все горожане, - улыбается жительница Сосновки Надежда Галиева.

В сосновском ФОКе развивают футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, скалолазание, спортивную акробатику, тяжелую атлетику и дзюдо. Одновременно в нем могут заниматься 50 спортсменов, и для этого есть все условия: и просторные игровой и тренажерный залы, и вместительные раздевалками с душевыми кабинами. А рядом с комплексом оборудованы современная детская площадка и футбольное поле, которое зимой превращается в хоккейную коробку, а также зона для тренировок на свежем воздухе с функциональными тренажерами на разные группы мышц.

По словам директора детско-юношеской спортивной школы Сосновки Сергея Кормильцева, он рассчитывает, что комплекс станет местом притяжения не только молодежи, но и людей старшего поколения, а также для горожан с ограниченными возможностями здоровья

"Привлечение горожан к занятиям физкультурой и спортом под руководством квалифицированных инструкторов - одна из наших главных задач. Мы намерены создать целую систему физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, принять участие в которых смогут все желающие, - поделился он планами с корреспондентом "РГ".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил утвердить Стратегию развития физкультуры и спорта

Благодаря нацпроекту "Демография" новенький универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся и на улице Запсибовцев в Новокузнецке - в его строительство и оснащение было вложено 99,2 миллиона бюджетных рублей. Ежедневно возможность заниматься в нем имеют более четырехсот человек - любителей фитнеса, аэробики, игровых и прочих видов спорта. К их услугам удобные раздевалки, душевые и буфет. Расположенный на первом этаже (сам ФОК - двухэтажка. - Ред.) универсальный игровой зал доступен и маломобильным посетителям. К слову, на прилегающей к комплексу территории не только обустроили парковку, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов, но и установили пандусы.

В новом ФОКе будут тренироваться воспитанники муниципальной спортшколы N 2, вырастившей немало мастеров спорта. Именно в ней начал заниматься боксом бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и двукратный чемпион мира Михаил Алоян. В этой школе научился играть в футбол и форвард выступающего в премьер-лиге клуба "Тамбов" Дмитрий Меренчуков. Отсюда же вышли Елизавета и Анастасия Тимофеевы - лидеры дубля команды волейбольной суперлиги "Тулица".

- Но теперь у нас есть Физкультурно-оздоровительный комплекс, и, уверена, в его стенах вырастет множество новых мастеров спорта, - поделилась с корреспондентом "РГ" заместитель директора спортшколы по спортивной работе Елена Селиванова. - Кстати, впервые за последние пять лет мы открываем баскетбольную секцию, и желающих записаться в нее уже больше шестидесяти! В основном все эти ребята, как и их будущие наставники, живут рядом с ФОКом - в Новоильинском районе Новокузнецка. И с открытием спорткомплекса у них появилась возможность тренироваться рядом с домом. А еще теперь мы сможем сами зарабатывать: планируем на условиях аренды предоставлять залы городским организациям и предприятиям - для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, йогой, карате и другими видами спорта.

На прилегающей к комплексу территории не только обустроили парковку, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов, но и установили пандусы

Сразу несколько спортивных объектов по нацпроекту "Демография" возводятся и в столице Бурятии Улан-Удэ. Один из них - ледовый дворец - строится с привлечением средств частного инвестора, с которым правительство республики заключило концессионное соглашение. Помимо двух ледовых арен в здании будут действовать залы для силовых и акробатических тренировок, а также класс хореографии и фитнес-центр. Еще четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса появятся на территориях школ N 18, 22 и 57, а также спортивного комплекса "Зорька" в микрорайоне Верхняя Березовка - их строительство сейчас завершается. Наконец, в январе 2021 года в селе Кабанск откроют универсальный спортивный комплекс площадью 2684 квадратных метра.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область ДФО Бурятия

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"