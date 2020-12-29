В селах и деревнях Самарской области заработал "Мобильный кванториум"

Теперь талантливые ребята, которые живут даже в самых отдаленных селах и деревнях Самарской области, могут учиться на современном инновационном оборудовании - таком же, какое есть в суперсовременных детских технопарках Самары и Тольятти.

По дорогам региона ездит передвижной кванториум, в котором школьники под руководством наставников изучают возможности современной цифровой среды и технологий будущего. "Мобильный кванториум" - это по сути хай-тек-лаборатория из двух вагончиков "на колесах", внутри которой многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, современные компьютеры и лазерный гравер.

Мобильный технопарк уже посетили дети в шести районах Самарской области. Обучение идет по нескольким направлениям, или "квантумам". В IT-квантуме осваивают современные языки программирования - для этого в лаборатории есть актуальные платформы с необходимым функционалом. Геоквантум сделали для изучения основ аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-объектов, управления беспилотными летательными аппаратами. Аэроквантум дает школьникам знания по аэродинамике, радиоэлектронике, программированию микроконтроллеров.

За два года в Самарской области благодаря нацпроекту "Образование" было создано 40 мини-технопарков и "IT-Куб" - первый центр обучения "цифре" детей от семи до 18 лет.