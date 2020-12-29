Больных раком в Китае спасут "сибирские нейтроны"

В онкологической клинике китайского города Сямынь больных самой опасной формой рака - глиобластомой головного мозга - будут лечить с помощью установки, разработанной специалистами Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения. Об этом на пресс-конференции в ИЯФ рассказал доктор физико-математических наук Александр Иванов.

Метод бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) был предложен во второй половине ХХ века и показал высокую эффективность при лечении опухолей головного мозга. Но широкого применения он не получил, так как пациента приходилось помещать чуть ли не в ядерный реактор АЭС, только так можно было обеспечить нужный поток нейтронов, избирательно разрушающих клетки опухоли.

Сибирские физики смогли сконструировать безопасный и относительно компактный источник нейтронов с характеристиками, необходимыми для терапии онкобольных. На экспериментальной установке в ИЯФ проводятся исследования по оптимизации метода на клеточных культурах и лабораторных животных.

А для китайского госпиталя совместно с коллегами из фирмы TAE Life Sciences (США) сибирские физики сконструировали прибор, с помощью которого можно лечить онкобольных.

- Установка стала более компактной, ее можно разместить в любой онкологической клинике. Кроме того, мы улучшили характеристики пучка нейтронов так, что теперь сеанс облучения пациента сократится до 20-30 минут, - пояснил Александр Иванов.

Сейчас ведется монтаж оборудования, в ближайшее время начнутся клинические испытания, а уже в конце 2021 года китайские врачи планируют начать терапию онкобольных с опухолями головного мозга.

Почему перспективный метод не применяется у нас? По словам директора ИЯФ СО РАН академика РАН Павла Логачева, готовый проект по БНЗТ-терапии был разослан во все профильные ведомства и организации России. Но пока никто не проявил заинтересованности в его реализации.

А, например, в Японии (именно там в свое время родился метод БНЗТ-терапии) принято решение об оснащении онкологических госпиталей источниками нейтронов для лечения опухолей.