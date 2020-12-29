Больных раком в Китае спасут "сибирские нейтроны"

Новости

Минздрав РБ: Первыми вакцинируются медики и педагоги 10:47
Умер солист ВИА "Лейся, песня" Владимир Ефименко 10:39
Московские городские службы перейдут на усиленный режим работы 10:34
СМИ: КНДР ограничила использование иностранной валюты 10:19
Попова: Заболеваемость гриппом находится на минимальном за 20 лет уровне 10:03
Фильм "Последний день этого лета" участвует в кинофестивале в Котбусе 09:29
Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи 09:25
Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 млн просмотров 09:23
В отношении экс-схиигумена Сергия завели дело о склонении к самоубийству 09:22
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка 09:22
Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в Новосибирске 09:15
Сборная Швеции одержала 54-ю победу подряд на МЧМ в групповом раунде 08:57
Всероссийские контрольные не показали критических пробелов у школьников 08:53
Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей 08:52
Многие школьные учителя уже сделали прививку от COVID-19 08:39
Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет 08:32
Возле станции МЦД-2 "Печатники" благоустроили территорию 08:17
Российские школьники завоевали 19 золотых медалей на олимпиадах 08:15
К 2024 году в России построят 1 910 новых школ 08:10
На развитие науки в педвузах направят 500 миллионов рублей 08:09
Боксер Бетербиев заразился коронавирусом, его бой снова перенесен 08:00
Психологи развеяли популярный миф о встрече Нового года 07:01
В Нью-Йорке за махинации с вакциной будет штраф до миллиона долларов 06:47
Инфекционист рассказала, какие страны быстрее справятся с пандемией 06:19
Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 10:20
Рубрика: Общество

Больных раком в Китае спасут "сибирские нейтроны"

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
В онкологической клинике китайского города Сямынь больных самой опасной формой рака - глиобластомой головного мозга - будут лечить с помощью установки, разработанной специалистами Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения. Об этом на пресс-конференции в ИЯФ рассказал доктор физико-математических наук Александр Иванов.

Метод бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) был предложен во второй половине ХХ века и показал высокую эффективность при лечении опухолей головного мозга. Но широкого применения он не получил, так как пациента приходилось помещать чуть ли не в ядерный реактор АЭС, только так можно было обеспечить нужный поток нейтронов, избирательно разрушающих клетки опухоли.

Фото: iStock
В Новгородской области крысы будут выявлять онкологические заболевания

Сибирские физики смогли сконструировать безопасный и относительно компактный источник нейтронов с характеристиками, необходимыми для терапии онкобольных. На экспериментальной установке в ИЯФ проводятся исследования по оптимизации метода на клеточных культурах и лабораторных животных.

А для китайского госпиталя совместно с коллегами из фирмы TAE Life Sciences (США) сибирские физики сконструировали прибор, с помощью которого можно лечить онкобольных.

- Установка стала более компактной, ее можно разместить в любой онкологической клинике. Кроме того, мы улучшили характеристики пучка нейтронов так, что теперь сеанс облучения пациента сократится до 20-30 минут, - пояснил Александр Иванов.

Сейчас ведется монтаж оборудования, в ближайшее время начнутся клинические испытания, а уже в конце 2021 года китайские врачи планируют начать терапию онкобольных с опухолями головного мозга.

Почему перспективный метод не применяется у нас? По словам директора ИЯФ СО РАН академика РАН Павла Логачева, готовый проект по БНЗТ-терапии был разослан во все профильные ведомства и организации России. Но пока никто не проявил заинтересованности в его реализации.

А, например, в Японии (именно там в свое время родился метод БНЗТ-терапии) принято решение об оснащении онкологических госпиталей источниками нейтронов для лечения опухолей.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи
Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации