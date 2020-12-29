На Алтае из-за морозов возникли проблемы с зимовкой лебедей

В Алтайском крае в заказнике "Лебединый", где каждый год зимуют лебеди-кликуны, из-за морозов резко сократилась площадь незамерзающей полыньи на озере Светлое. А в Бийске полынья на реке Бия полностью замерзла, сообщает Интерфакс.

В течение трех дней в Советском районе, где расположен заказник, держались 40-градусные морозы. В результате зеркало озера Светлое значительно сузилось. По словам егеря заказника Владимира Никулинского, пока неизвестно, пострадали ли птицы. "Но мы их усиленно кормим при низких температурах, к тому же они стараются держаться плотно друг к другу, чтобы согреться", - отметил он.

А вот в другом месте зимнего обитания лебедей-кликунов - в Бийске за три дня морозов полынья на реке Бия замерзла полностью, и птицы перелетели на озеро Светлое в заказник.

Всего по в Алтайском крае, по оценке специалистов, зимует около тысячи лебедей, из них примерно 400 птиц - на озере Светлое.