В Омске бывшего главного пристава отправили в колонию строгого режима

Центральный районный суд Омска вынес приговор в отношении бывшего руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Витрука. Как рассказали "РГ" в Следственном управлении СКР по Омской области, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 1 месяц в колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось на основании материалов регионального управления ФСБ. В итоге экс-главного пристава Омской области признали виновным в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2018 года Владимир Витрук получил 200 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы снять наложенный ранее арест с автомобиля Toyota Land Cruiser. О такой услуге в интересах третьего лица его попросил знакомый. По указанию Витрука, пристав вынес представление о смене ответственного хранителя машины и изъятое авто было передано должнику.

Другой эпизод в материалах дела касается незаконных указаний подчиненным о затягивании сроков работы по исполнительным производствам в интересах одного из центров реабилитации и вопреки интересам взыскателей. Как считают следователи, своими действиями Витрук воспрепятствовал изъятию и наложению ареста на имущество реабилитационного центра, оцененное в 12 миллионов рублей.

Такие указания повлекли за собой фактическое неисполнение судебных решений и нарушение прав взыскателей. При этом, как уточнили в прокуратуре Омской области, в отношении должника было возбуждено более 130 исполнительных производств.

Свою вину Владимир Витрук так и не признал. Помимо срока в колонии, по решению суда ему запрещено в течение шести лет занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Приговор в законную силу еще не вступил и у осужденного есть время обжаловать его.