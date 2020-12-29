Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сделал прививку о коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Как говорится, жизнь уже не будет прежней. Вчера сделал прививку против COVID-19. Самочувствие нормальное, на работоспособность не влияет. А уверенности - придает!" - заявил Владимиров.

Он также добавил, что врачи дали рекомендации, которые глава края планирует соблюдать. Также он будет и дальше рассказывать, как себя чувствует поле вакцинации.

Кстати, в Ставропольский край уже поступило пяти тысяч доз вакцины от коронавируса. А до конца февраля в регион привезут еще 90 тысяч доз препарата.