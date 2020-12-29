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29.12.2020 16:57

Инфляционные горки

Почему так скачут цены на рынках Северного Кавказа
Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 295(8349)
Северный Кавказ вырвался вперед на годовой дистанции по показателям инфляции. Согласно данным Центробанка, в СКФО к ноябрю она выросла до 5,2 процента при среднероссийском значении 4,4 процента. Причин несколько - ситуация в агросекторе, курс рубля и пандемия коронавируса.
На фоне новостей о коронавирусе цены на лимоны и имбирь показали космический рост. Фото: Владимир Аносов/РГ На фоне новостей о коронавирусе цены на лимоны и имбирь показали космический рост. Фото: Владимир Аносов/РГ
На фоне новостей о коронавирусе цены на лимоны и имбирь показали космический рост. Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: iStock
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Стоит отметить, что годовая инфляция в округе особенно ускорилась в ноябре - в последний месяц осени она подскочила на 0,8 процента по сравнению с октябрем. Во многом это связано с сокращением местного предложения на рынке продуктов питания. Как считают в ЦБ, рост цен на продовольственные товары значительнее всего отразился на уровне инфляции именно в СКФО, так как продукты занимают большую долю в потребительской корзине жителей округа.

"Годовой рост цен на продовольственном рынке Северного Кавказа в ноябре составил 7,3 процента после 5,6 процента в октябре. Ускорение инфляции было связано со снижением урожая из-за сокращения посевных площадей на фоне перепроизводства в предыдущие годы и неблагоприятных погодных условий", - сообщили в ЦБ РФ.

Напомним, весенние заморозки и летняя засуха поставили под угрозу урожай зерновых и других культур в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Ситуация была настолько критической, что из бюджета Ставрополья выделили 40 миллионов рублей на искусственные осадки. Как считают аграрии, без этого сократившийся наполовину урожай мог оказаться и того меньше.

В итоге подскочила стоимость овощей (картофеля, моркови, лука), а также сахарной свеклы и подсолнечника, что, в свою очередь, ускорило рост цен на сахар и растительное масло. Значительно поднялась стоимость огурцов, так как на фоне ослабления рубля увеличились затраты тепличных хозяйств на импортные семена, оборудование и материалы. При этом ввоз огурцов сократился из-за того, что крупная партия из Ирана застряла на границе России - она не соответствовала требованиям к качеству.

Самая высокая инфляция отмечена в Дагестане - 6,4 процента. По словам врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагира Гусейнова, в регионе зафиксирован рост цен не на все продукты, а лишь на некоторые. Так, стоимость муки за последние три месяца выросла в среднем на 12 процентов, сахара и подсолнечного масла - на 15-20.

Фото: istock
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- По сахару мы отыгрываем ценовое снижение прошлого и позапрошлого годов, когда был кризис перепроизводства. В 2020-м сахара выпущено меньше. Запасов в стране достаточно, но в связи с тем, что есть конъюнктура рынка и большой экспортный спрос, его цена поползла вверх, - отметил Абзагир Гусейнов.

Говоря о ценах на хлеб, врио министра сообщил, что на встрече с руководителями всех крупных хлебопекарных предприятий удалось договориться заморозить стоимость социально значимых мучных изделий до января.

- После Нового года цены на зерно обещают снизиться, соответственно, стоимость муки либо перестанет расти, либо уменьшится. Но помимо крупных хлебопекарен в республике много мелких предприятий, охватить которые мы не можем физически. Они не состоят на налоговом учете, соглашения с нами не заключали, и там могут повышать цены. Будем работать и с ними, - заверил врио министра.

Что касается роста цен на овощи и фрукты, то это, по словам Гусейнова, сезонное явление. На полях и в садах овощи и фрукты практически закончились, теперь они поступают в продажу из хранилищ, поэтому дороже, чем летом.

Интересно, что в соседнем регионе - Северной Осетии - в ноябре годовая инфляция, наоборот, хоть немного (на 0,1 процента), но замедлилась и составила 4,4 процента.

- На это повлияли преимущественно временные факторы, в том числе сдержанный спрос на услуги в условиях непростой эпидемической ситуации, а также расширение линейки товаров местных сельхозпроизводителей, - пояснила управляющая Национальным банком по РСО - Алания Ирина Дзиова.

Фото: iStock
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В регионе не так быстро росли цены на сыры, рыбопродукты, апельсины и овощи. Благодаря господдержке овощеводства закрытого грунта выросло производство тепличных помидоров, что привело к снижению стоимости томатов по сравнению с ноябрем прошлого года.

Непродовольственные же товары подорожали на Северном Кавказе незначительно - с 4,4 до 4,5 процента. Этот рост связан с ослаблением рубля, что привело к удорожанию товаров, ввозимых из-за рубежа, а также продукции с высокой импортной составляющей: бытовой техники, смартфонов, одежды и обуви. Данный фактор, а также сложная эпидемическая обстановка обусловили увеличение спроса населения на медицинские товары, что ускорило рост цен и на них.

А вот в сфере услуг почти ничего не изменилось. На них упал спрос, поэтому те, кто занят в данной отрасли, не меняют прейскурант в надежде привлечь клиентов. Еще один любопытный момент - перевод сотрудников на дистанционную работу вызвал рост абонентской платы за интернет и сотовую связь. Однако увеличение тарифов ЖКХ оказалось ниже планового. Так что в бытовом секторе ситуация более спокойная, чем в продовольственном.

Между тем

В Госдуму поступит законопроект, который даст правительству страны право регулировать цены на социально значимые продукты. Также подготовлено постановление, которое позволит в случае роста стоимости продовольствия быстрее вмешиваться в ситуацию. "Мы сможем действовать не только при изменении цен на 30 процентов в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при росте на 10 процентов", - сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Однако премьер-министр призвал власти действовать обдуманно и не впадать в регуляторный раж.

Комментарии

Тамара Чалая, владелица салона красоты в Ставрополе:

- Посещаемость у нас сейчас стабильная, но не такая, как до пандемии. Разницу я увидела, когда собрала статистику. Тем не менее цены не повышаем. Да и другие мои коллеги поступают так же. Мы боимся потерять бизнес после того, что пережили весной и летом. Поэтому отпугивать клиентов ростом цен никто не хочет. Так что на одного, кто повысит стоимость своих услуг, придется десять тех, кто готов в ущерб доходу ничего не менять.

Георгий Аствацатуров, владелец продуктового магазина в Ставрополе:

- Ситуация с ценами на продукты в этом году ни с чем не сравнимая. Коронавирус увеличил спрос, люди закупали впрок, мы, наверное, единственные, кто не почувствовал всех ограничений. Потом на отдельные товары цены скакали как хотели. Лимон с имбирем вообще рекорды били, я такого не помню. Чеснок тоже дорожал. Но это все спекуляция. Сейчас, к примеру, цена на огурцы стала выше, чем на томаты, хотя всегда было наоборот. Да и качество их оставляет желать лучшего. И конечно, выросли цены на продукты, которые пользуются повышенным спросом к Новому году.

Рустам Каримов, аграрий из Ипатовского района Ставропольского края:

- Хоть на Северном Кавказе в этом году и была засуха, в целом ситуация с зерновыми в России хорошая. Поэтому рост цен на хлеб вряд ли с этим связан. Просто кроме плохого урожая есть и другие причины, почему аграрии поднимают цену на свою продукцию. Например, это увеличение стоимости ГСМ. Кроме того, падает курс рубля, а у многих на полях работает импортная техника, которую нужно обслуживать и закупать детали из-за рубежа. Вот так и складывается вся эта динамика.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Чеченская Республика СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария Цены на продукты

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