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29.12.2020 17:34

Пещерный туризм

В Чечне при создании спелеокластера будут использовать опыт Крыма
Текст: Анна Юркова (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 295(8349)
На Северном Кавказе решили всерьез заняться развитием спелеотуризма. Сотрудники Чеченского государственного университета (ЧГУ) уже изучили опыт Крымского федерального университета (КФУ), которому поручено курировать создание спелеотуристического кластера на базе пещеры Таврида.
В нескольких регионах страны пещеры оборудовали и сделали популярными объектами показа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В нескольких регионах страны пещеры оборудовали и сделали популярными объектами показа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В нескольких регионах страны пещеры оборудовали и сделали популярными объектами показа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Чечне пока ни одна пещера не является туристическим объектом. Хотя несколько лет назад спелеологи исследовали и нанесли на карту крупнейшую в регионе карстовую (серную) пещеру Шеки-хьех, которая могла бы стать точкой притяжения для любителей активного отдыха. По словам ученых, уникальность этой подземной полости - в гипсовых формах и мощных натеках серы. Причем в местах отложений отмечены нитевидные колонии серных бактерий.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Место действительно живописное и прямо-таки просится для создания рекреационного комплекса: рядом нетронутые буковые леса, шумит водопад высотой 81,5 метра, над рекой нависают отвесные стены ущелья, - рассказывает декан факультета географии и геоэкологии ЧГУ Елена Дашкова. - Наша идея заключается в открытии на базе пещеры научно-образовательного центра, где могли бы проходить обучение и практику студенты, специалисты и ученые из разных уголков страны. Спектр изыскательских направлений широк - от биологии и ландшафтной экологии до истории, также здесь можно проводить туристические экскурсии.

Но чтобы гости могли увидеть подземный мир, необходимо справиться с огромной бумажно-административной волокитой. Опыт соседей здесь может весьма пригодиться. В начале 2018 года при строительстве федеральной трассы "Таврида" дорожники случайно наткнулись на карстовый колодец, который оказался коридором пещеры протяженностью более 1,8 километра. Первые же исследования привели к неожиданным открытиям - палеонтологи обнаружили останки доисторических животных. Одной из последних находок стали кости дикобраза, возраст которых составляет от 1,5 до 1,8 миллиона лет.

В нынешнем году на базе пещеры начали строить научно-образовательный и культурно-просветительский комплекс, где можно будет увидеть не только поднятые из подземелья окаменелости, но и экспозицию-реконструкцию древних животных. На это государство выделило 150 миллионов рублей. Визит-центр с музеем каменного века, палеонтологии и минералогии планировали открыть для туристов первого января 2021-го, но из-за технических сложностей открытие перенесено на лето.

Фото: iStock
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- В Крыму оформление всех документов проходило в максимально благоприятных условиях - нам помогали на всех уровнях власти. Но даже при такой мощной поддержке перевод земли в собственность федерального университета занял полтора года, - рассказал председатель Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Вторым шагом стало получение лицензии на использование недр и проведение экскурсий, для чего было необходимо создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ). На это ушло бы несколько лет, поэтому мы выбрали иной путь и решили создать охраняемую природную территорию местного значения, а точнее, Зуйского района. Даже на это потребовался год. Затем последовали составление проекта, проведение тендеров и закупка оборудования.

Протяженность туристического сквозного маршрута в Тавриде составит около 570 метров. Остальную территорию закроют для посещений. Мировой опыт показывает, что подземная часть таких рекреационных объектов приносит лишь 30-40 процентов дохода, главную прибыль дают музеи, продажа сувениров, тематические экскурсии, научные конференции и курсы повышения квалификации. Уже сейчас пещера в Крыму привлекла ученых из 15 российских вузов и НИИ.

Так что не зря чеченские коллеги решили взять опыт крымчан на вооружение. Памятник природы Шеки-хьех расположен в районе исчезнувшего села Буккуз. Протяженность исследованной галереи - порядка 600 метров. И что самое важное, она находится всего лишь в 40 километрах от Грозного и расположена недалеко от новой трассы, ведущей к современному всесезонному курорту "Ведучи", то есть с транспортной доступностью проблем не будет.

Фото: Анна Шепелева
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- Но такому объекту нужна инфраструктура: подъездные пути, средства размещения - хотя бы туристские хижины или гостевые дома, - отмечает Елена Дашкова. - Горная река даст возможность установить небольшую гидроэлектростанцию для будущего комплекса. Потребуется немало поработать, чтобы подготовить к показу пещеру - расчистить траншеи от скального грунта, накопившегося за тысячелетия, создать безопасные условия для посещения. В России много пещер, но оборудованных только несколько десятков. Крым в этом плане обладает уникальным опытом, хотя хорошие примеры также есть и в Адыгее - это Большая и Малая Азишские пещеры.

Конечно, реализация проекта по крымской модели требует немалого финансирования. Одному вузу такую работу не осилить. Поэтому после разработки проекта специалисты ЧГУ предложат его для включения в различные федеральные и региональные программы.

Тем временем

Власти Чечни разработали территориальную программу стимулирования внутреннего туризма и обеспечения круглогодичной загрузки санаториев за счет предоставления гостям специальных "пакетов" услуг, которые будут продаваться со скидами от 15 до 40 процентов. В гостиницах республики сейчас примерно 4,7 тысячи мест. Инфраструктура позволяет принять до 600-700 тысяч туристов в год.

В 2019-м республику Чечню посетило более 160 тысяч гостей, годом ранее - около 150 тысяч. Наибольшей популярностью традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".

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