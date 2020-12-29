В Чечне при создании спелеокластера будут использовать опыт Крыма

На Северном Кавказе решили всерьез заняться развитием спелеотуризма. Сотрудники Чеченского государственного университета (ЧГУ) уже изучили опыт Крымского федерального университета (КФУ), которому поручено курировать создание спелеотуристического кластера на базе пещеры Таврида.

В Чечне пока ни одна пещера не является туристическим объектом. Хотя несколько лет назад спелеологи исследовали и нанесли на карту крупнейшую в регионе карстовую (серную) пещеру Шеки-хьех, которая могла бы стать точкой притяжения для любителей активного отдыха. По словам ученых, уникальность этой подземной полости - в гипсовых формах и мощных натеках серы. Причем в местах отложений отмечены нитевидные колонии серных бактерий.

- Место действительно живописное и прямо-таки просится для создания рекреационного комплекса: рядом нетронутые буковые леса, шумит водопад высотой 81,5 метра, над рекой нависают отвесные стены ущелья, - рассказывает декан факультета географии и геоэкологии ЧГУ Елена Дашкова. - Наша идея заключается в открытии на базе пещеры научно-образовательного центра, где могли бы проходить обучение и практику студенты, специалисты и ученые из разных уголков страны. Спектр изыскательских направлений широк - от биологии и ландшафтной экологии до истории, также здесь можно проводить туристические экскурсии.

Но чтобы гости могли увидеть подземный мир, необходимо справиться с огромной бумажно-административной волокитой. Опыт соседей здесь может весьма пригодиться. В начале 2018 года при строительстве федеральной трассы "Таврида" дорожники случайно наткнулись на карстовый колодец, который оказался коридором пещеры протяженностью более 1,8 километра. Первые же исследования привели к неожиданным открытиям - палеонтологи обнаружили останки доисторических животных. Одной из последних находок стали кости дикобраза, возраст которых составляет от 1,5 до 1,8 миллиона лет.

В нынешнем году на базе пещеры начали строить научно-образовательный и культурно-просветительский комплекс, где можно будет увидеть не только поднятые из подземелья окаменелости, но и экспозицию-реконструкцию древних животных. На это государство выделило 150 миллионов рублей. Визит-центр с музеем каменного века, палеонтологии и минералогии планировали открыть для туристов первого января 2021-го, но из-за технических сложностей открытие перенесено на лето.

- В Крыму оформление всех документов проходило в максимально благоприятных условиях - нам помогали на всех уровнях власти. Но даже при такой мощной поддержке перевод земли в собственность федерального университета занял полтора года, - рассказал председатель Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Вторым шагом стало получение лицензии на использование недр и проведение экскурсий, для чего было необходимо создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ). На это ушло бы несколько лет, поэтому мы выбрали иной путь и решили создать охраняемую природную территорию местного значения, а точнее, Зуйского района. Даже на это потребовался год. Затем последовали составление проекта, проведение тендеров и закупка оборудования.

Протяженность туристического сквозного маршрута в Тавриде составит около 570 метров. Остальную территорию закроют для посещений. Мировой опыт показывает, что подземная часть таких рекреационных объектов приносит лишь 30-40 процентов дохода, главную прибыль дают музеи, продажа сувениров, тематические экскурсии, научные конференции и курсы повышения квалификации. Уже сейчас пещера в Крыму привлекла ученых из 15 российских вузов и НИИ.

Так что не зря чеченские коллеги решили взять опыт крымчан на вооружение. Памятник природы Шеки-хьех расположен в районе исчезнувшего села Буккуз. Протяженность исследованной галереи - порядка 600 метров. И что самое важное, она находится всего лишь в 40 километрах от Грозного и расположена недалеко от новой трассы, ведущей к современному всесезонному курорту "Ведучи", то есть с транспортной доступностью проблем не будет.

- Но такому объекту нужна инфраструктура: подъездные пути, средства размещения - хотя бы туристские хижины или гостевые дома, - отмечает Елена Дашкова. - Горная река даст возможность установить небольшую гидроэлектростанцию для будущего комплекса. Потребуется немало поработать, чтобы подготовить к показу пещеру - расчистить траншеи от скального грунта, накопившегося за тысячелетия, создать безопасные условия для посещения. В России много пещер, но оборудованных только несколько десятков. Крым в этом плане обладает уникальным опытом, хотя хорошие примеры также есть и в Адыгее - это Большая и Малая Азишские пещеры.

Конечно, реализация проекта по крымской модели требует немалого финансирования. Одному вузу такую работу не осилить. Поэтому после разработки проекта специалисты ЧГУ предложат его для включения в различные федеральные и региональные программы.

Тем временем

Власти Чечни разработали территориальную программу стимулирования внутреннего туризма и обеспечения круглогодичной загрузки санаториев за счет предоставления гостям специальных "пакетов" услуг, которые будут продаваться со скидами от 15 до 40 процентов. В гостиницах республики сейчас примерно 4,7 тысячи мест. Инфраструктура позволяет принять до 600-700 тысяч туристов в год.

В 2019-м республику Чечню посетило более 160 тысяч гостей, годом ранее - около 150 тысяч. Наибольшей популярностью традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".