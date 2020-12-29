В КБР умер рекордсмен Гиннеса и первый сумоист республики

28 декабря в Кабардино-Балкарии в возрасте 21 года скончался Джамбулат Хатохов, который в 3,5 года попал в книгу рекордов Гиннеса как самый большой и сильный ребенок в мире. После этого Хатохов занимался сумо и рестлингом. О смерти "великана" сообщил президент федерации сумо и мас-рестлинга КБР, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

- Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким, - написал Губжев в своем аккаунте в Instagram.

В 3,5 года Джамбулат весил 48 килограммов, поднимал гири, носил обувь 32 размера и был выше своих сверстников, при этом ребенок по оценке врачей был абсолютно здоров. Мальчика тогда показали по федеральным каналам, сюжеты о нем сняли иностранные журналисты.

Причины смерти спортсмена не называются.