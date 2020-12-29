Журналист из РСО - Алания поинтересовалась, как правительство страны планирует поддерживать внутренний туризм. Глава государства ответил, что это уже делается, одним из способов стала программа кешбэка. По его словам, на нее в бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей, потрачено пока только 1,2 миллиарда. Президент пообещал, что эти средства не будут перераспределяться, а программа продолжит действовать в следующем году. "Нужно поддержать внутренний туризм, чаще показывать возможности нашей страны", - подчеркнул Путин, добавив, что государство должно в первую очередь развивать инфраструктуру курортных регионов, а бизнес - заниматься сервисом.

Через несколько дней после пресс-конференции власти региона сообщили, что в Северной Осетии создали концепцию развития бальнеологии, так как это одно из важнейших направлений туризма для республики.

- Были проведены комплексные исследования и определены семь территорий с потенциалом в этой сфере, - рассказал председатель комитета по туризму РСО - Алания Заурбек Кодзаев. - Масштабные исследования не проводились с советских времен. Между тем у нас много источников целебных вод и они могут использоваться в целях медицинского туризма и санаторно-курортного лечения. В Северной Осетии сохранились здравницы, построенные вблизи целебных источников, но они нуждаются в реконструкции и обновлении инфраструктуры.

Минеральные источники региона ежедневно дают 15 тысяч кубометров воды, которая полезна при лечении десятков заболеваний. Для сравнения: источники на курортах Кавминвод дают немногим больше 16 тысяч кубометров минеральной воды в сутки. Однако в Осетии, в отличие от Ставрополья, мощный бальнеологический ресурс используется слабо.

Предприниматели республики готовы ликвидировать этот пробел. Сейчас в РСО - Алания реализуется несколько соответствующих проектов, хотя, конечно, масштабными их не назовешь. Так, предприниматели получили лицензию в сфере недропользования и построили бассейн под открытым небом с минеральной термальной водой в селе Бирагзанг Алагирского района. За небольшую плату любой желающий может погрузиться в целебную водицу - температура в источнике на его входе превышает 50 градусов по Цельсию, а в открытой чаше, где находятся люди, она достигает 40 градусов.

Корреспондент "РГ" на себе испытал эффект термальной воды - больше 10 минут плавать в бассейне трудно, кажется, что варишься в кастрюле. Однако многие курортники отмечают, что после такого купания из-за усиленного кровообращения улучшается общее самочувствие. Так что клиентов здесь много круглый год.

- Однако жемчужиной республики является другое месторождение минеральных вод, которое находится рядом с Бирагзангом на территории санатория "Тамиск", - рассказывает начальник гидрогеологической службы объединения "Курорты Осетии" Нина Гуриева. - Его бальнеологические ресурсы составляют девять тысяч кубометров в день, то есть 60 процентов эксплуатационных запасов минеральной воды всей республики. Она поступает из двух скважин с глубины 1100 метров и обладает уникальными свойствами.

По словам Гуриевой, благодаря природным источникам в санатории успешно лечат заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, центральной и периферической нервной систем, сердца и сосудов.

- Эксплуатационные, то есть готовые к использованию запасы Северной Осетии, - 15 тысяч кубометров минеральной воды в сутки, и еще столько же составляют исследованные прогнозные запасы, - рассказывает Нина Гуриева. - Таким образом, регион обладает одной из крупнейших на Северном Кавказе бальнеологических баз. У экспертов, которые занимаются проблемами гидрогеологии, нет никаких сомнений, что в будущем регион станет мощнейшим бальнеокурортом. Но необходимо восстановить все потерянное в постсоветское время. В 1980-е годы Осетию ежегодно посещало 800 тысяч туристов, и многие приезжали именно в здравницы, созданные на базе целебных источников.

Однако тот же санаторий "Тамиск" нуждается в серьезной модернизации. Сохранить этот курорт после распада СССР удалось только благодаря усилиям местных врачей.

- В санатории очищена одна из скважин, на что потрачено около миллиона рублей, - рассказывает генеральный директор объединения "Курорты Осетии" Батраз Хугаев. - Это позволит значительно увеличить ее дебет. Достигнуты договоренности о восстановлении бальнеологического курорта в Кармадонском ущелье. Существовавший там санаторий был практически уничтожен после схода ледника Колка в 2002 году. Сейчас усилиями предпринимателей строятся подъездные дороги к будущему бальнеокурорту.

Еще два перспективных источника минеральной воды находятся в районе строительства горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Этот курорт, по оценкам экспертов, обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха не только на Северном Кавказе, но и во всей стране. Создающийся здесь комплекс расположен всего в 95 километрах от Владикавказа. Когда он заработает в полную силу, туристы получат в свое распоряжение горнолыжные трассы общей протяженностью 65 километров с перепадом высот более двух тысяч метров.

Но данная территория обладает и мощными бальнеологическими ресурсами. Согласно оценкам, это 971 кубометр минеральной воды в сутки, которая поступает из источников "Тиб-1" и "Тиб-2". По словам специалистов, последний является аналогом известной лечебной минеральной воды "Нафтуси", но при этом содержит естественный консервант - углекислый газ. Благодаря этому ее можно транспортировать на большие расстояния.

- Доказано, что "Тиб-2" обладает противовоспалительным эффектом, способствует выходу камней из почек диаметром до 11 миллиметров, - рассказывает руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов. - А вода из другого источника, получившая название "Тиб-1", - аналог "Боржоми" и показана при лечении желудочно-кишечного тракта. Однако бальнеологические возможности территории пока используются слабо. В теплое время года здесь регулярно образуются стихийные палаточные городки туристов. Источники нуждаются в инвестициях, чтобы раскрыть свой потенциал в полной мере.

Другая перспективная курортная территория в Северной Осетии - Коринское месторождение минеральных вод в Дигорском ущелье. Здесь на поверхность выходят сразу четыре отличающихся друг от друга источника. Они дают воду разных типов: хлоридно-натриевую (Кармадон), выскокотермальную сульфидную (ее естественная температура составляет 50 градусов по Цельсию), йодобромную и высоко минерализованную хлоридно-натриевую. Здесь находится пансионат "Урсдон", который может принять до 400 человек одновременно. Однако эксперты уверяют, что Коринское месторождение способно обслуживать несколько тысяч человек в сутки. Сейчас власти региона заняты разработкой инвестпроекта на базе этой курортной территории.