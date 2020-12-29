Предприятия с бюджетным участием и субъекты естественных монополий будут штрафовать за несвоевременную оплату контрактов малому и среднему бизнесу. Такие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях принял в третьем чтении федеральный парламент. Ранее подобные штрафы ввели для чиновников, и они, по словам экспертов, действительно улучшили ситуацию с бюджетными долгами в регионах Северо-Запада. Однако в текущем году из-за дыр в бюджетах проблема обострилась. Улучшит ли нововведение финансовое самочувствие "малышей", можно ли минимизировать недоимки чиновников на региональном уровне, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Штраф до 100 тысяч рублей

Госкомпании выбирают подрядчиков, подчиняясь федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Этот документ обязывает заключать с субъектами МСП не менее 20 процентов совокупного годового объема договоров. При этом "малыши" должны получать деньги в фиксированный срок - не менее 15 дней с момента подписания акта приемки товара или услуги.

Если чиновников, которые работают в рамках федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок", последние два года активно штрафуют за накопленные долги, ответственность за несвоевременную оплату для предприятий с бюджетным участием в КоАП РФ пока отсутствует. В ближайшее время законодатели исправят эту ситуацию. Организации-заказчики, нарушившие требование о 15-дневном сроке, могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Финансовое взыскание для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей.

- Для Псковской области актуальна проблема долгов заказчиков различного уровня перед подрядчиками, - комментирует ситуацию руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - О несвоевременной оплате выполненных работ и поставленных товаров заявляли подрядчики Фонда капремонта Псковской области, автономных учреждений, муниципальных предприятий, однако ранее эти споры рассматривались только в гражданско-правовой плоскости. Когда поправки в КОАП РФ вступят в силу, региональная прокуратура сможет контролировать и сроки оплаты. Информацию обо всех выявленных нарушениях, как и в случае с органами государственной власти, передадут в антимонопольную службу, и мы будем принимать решение о штрафах. Кроме того, подрядчики смогут жаловаться в УФАС напрямую.

Опыт применения статьи КоАП 7.32.5, которая с августа 2017 года позволяет штрафовать чиновников на 30-50 тысяч рублей за несвоевременную оплату государственных и муниципальных контрактов, руководитель антимонопольного ведомства назвала позитивным. Прослеживается закономерность: когда прокуратура и УФАС начинают интересоваться долгом, в бюджете во многих случаях находятся деньги на его погашение.

В результате проблема конкретного подрядчика решается более оперативно, чем в тот период, когда надзорные органы не могли воздействовать на недобросовестных заказчиков финансовыми санкциями. Еще один административный механизм воздействия, направленный на предприятия с бюджетным участием, также поможет ускорить оплату контрактов и оздоровить финансовое самочувствие подрядчиков.

- Я, честно говоря, боюсь участвовать в закупках муниципальных предприятий, хотя многие из них и кажутся привлекательными, - рассуждает глава небольшой ремонтно-строительной компании в Калининграде Михаил Ковалевский. - А все потому, что в случае недоимки ты практически ничего сделать не сможешь - только идти в суд и год судиться, а у меня на это нет времени и денег. Если появится возможность пожаловаться в прокуратуру или УФАС и оперативно получить деньги, возможно, я пересмотрю свое отношение к заказам МУПов. Ведь заказов от физических лиц в этом году стало меньше.

Больницы лишились заработка

В 2020-м проблема бюджетных долгов в Псковской области вновь обострилась. Причем этому способствовали объективные причины, а не нерасторопность чиновников. В результате штрафы по статье 7.32.5 в текущем году получили около 30 должностных лиц. Но административных дел было больше, просто в ряде случаев УФАС не нашло оснований для назначения штрафов.

Вот конкретный пример. Детская областная больница не оплатила вовремя контракт на поставку продуктов питания, заключенный с местным мясокомбинатом. Учреждение здравоохранения зарабатывает средства на организацию больничного питания, оказывая дополнительные услуги, которые потом компенсирует Фонд социального страхования. В текущем году эту работу пришлось приостановить на несколько месяцев из-за коронавируса.

- Каждую ситуацию УФАС разбирает индивидуально. В случае с детской областной больницей мы пришли к выводу, что главный врач совершил все необходимые действия, чтобы вовремя оплатить контракт, но не смог этого сделать из-за не зависящих от него обстоятельств, - продолжает Ольга Милонаец. - Аналогичные решения - не назначать штрафы - мы вынесли еще в двух подобных случаях. Но это не означает, что подрядчики должны мириться с несвоевременными платежами учреждений здравоохранения. Предприниматели из-за бюджетных долгов сами не могут выплачивать своим сотрудникам зарплату, перечислять в бюджет налоги. На наш взгляд, проблема в регионе носит системный характер, и решать ее следует на региональном уровне. Возможно, раз больницы на период пандемии лишились возможности компенсировать свои расходы за счет оказания дополнительных платных услуг, лечения плановых больных, следует направить на организацию больничного питания дополнительные средства из областного бюджета.

Такие придирчивые

В Новгородской области, по словам председателя Союза предпринимателей региона Дмитрия Койкова, проблема долгов органов власти перед подрядчиками благодаря усилиям прокуратуры и антимонопольной службы потеряла остроту. Однако участились случаи, когда чиновники пытаются оттянуть момент приемки работ.

- Нет акта приемки - нет обязательств перечислить субъекту малого и среднего бизнеса деньги в течение 15 дней, - поясняет новгородский эксперт. - А повод, чтобы отказаться подписать акт, найти несложно. Процесс исполнения государственных и муниципальных контрактов сопровождается горой документов, которые не имеют единого стандарта. Иногда заказчики придираются к оформлению этих бумаг, иногда к самим работам. Бывают, конечно, случаи, когда недобросовестные подрядчики действительно не выполняют всего объема мероприятий, прописанного в контракте. Но бывает и так, что из-за размытых формулировок заказчики требуют выполнить больший объем работ, чем предусматривалось изначально. Какой тут может быть выход? С одной стороны, следует говорить об упрощении и типизации отчетных процедур, связанных с исполнением госконтрактов. Это можно сделать на региональном уровне, распространив типовые формы на муниципальные закупки. С другой стороны, региону необходимо регулярно повышать квалификацию муниципальных закупщиков и контролировать их работу.

Как отмечает председатель Союза предпринимателей Новгородской области, в этом году конкуренция на государственных и муниципальных торгах в регионе увеличилась. Бюджетные закупки для многих некрупных компаний оказались единственной альтернативой просевшим рынкам B2B и B2C.

- На торгах, на которых в прошлые годы подавали заявки максимум два-три участника, сейчас состязаются семь-восемь компаний, - продолжает Дмитрий Койков. - Многие готовы выполнять работы с нулевой прибылью, только бы продолжить текущую деятельность и обеспечить сотрудников зарплатами. В этом свете любые меры, направленные на своевременную и беспрепятственную оплату контрактов, кажутся особенно актуальными.