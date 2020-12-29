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29.12.2020 19:05
Рубрика: Власть

Больше не в изоляции

КС РФ разрешил длительные свидания содержащимся в СИЗО
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Конституционный суд РФ признал за содержащимися в СИЗО право на длительные свидания с родственниками. Положения статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса России во взаимосвязи с правовыми нормами 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и правилами содержания в следственных изоляторах признаны не соответствующими Конституции РФ.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Жалобу на длительное отсутствие контактов с семьей подал Евгений Парамонов, который содержался в нескольких петербургских СИЗО в общей сложности в течение пяти лет - с апреля 2014-го по май 2019 года - сначала в качестве обвиняемого, затем осужденного. Для обвиняемых 103-ФЗ предусматривает только краткосрочные свидания, а для осужденных статья 77.1 УИК РФ разрешает длительные, но добиться соблюдения этой нормы Парамонову не удалось. Суды общей юрисдикции частично согласились, что нарушения в его деле имели место, однако действия и решения сотрудников ФСИН посчитали законными. Мужчина, многократно осужденный за мошенничество и потому хорошо знающий исправительную систему изнутри - он направил более 700 исков в суд, - на этот раз дошел до Конституционного суда.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По его мнению, сложившаяся практика отказов в длительных свиданиях прежде всего нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, поскольку осужденные, находящиеся в СИЗО, оказываются в худшем положении, чем те, кто отправлен в исправительную колонию. Кроме того, налицо вмешательство в частную жизнь и умаление достоинства личности.

- Краткосрочных свиданий и переписки недостаточно для поддержания нормальных семейных отношений, - указано в жалобе. - Мы с женой хотим иметь детей, отсутствие длительных свиданий препятствует нам в реализации права на собственных детей и права на получение материнского капитала.

Конституционный суд вынес решение на основании ранее обнародованных собственных позиций. Судьи напомнили свое решение 2016 года: "Наличие права на длительные свидания у всех категорий осужденных, включая тех, кому назначено пожизненное лишение свободы", а также отметили что многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН устанавливают: даже дисциплинарные взыскания или ограничительные меры не должны включать запрет на контакты с семьей. И хотя сам факт перевода из колонии в СИЗО не меняет и не может менять основания и условия исполнения наказания, но потребности рациональной организации производства по уголовному делу в данном случае приводят к отступлению от требования соразмерности ограничений прав преследуемым целям.

Право на длительные свидания есть у всех категорий осужденных 

Теперь федеральному законодателю предстоит устранить обнаруженное несоответствие. До тех пор вопрос предоставления длительных свиданий фигурантам уголовных дел, содержащихся в СИЗО, будет решать суд "с учетом обстоятельств, свидетельствующих о том, может ли предоставление длительного свидания воспрепятствовать производству по уголовному делу или разрешению его судом". Но поскольку для Парамонова такой механизм уже не актуален, он может обратиться за компенсацией причиненного государством вреда в соответствии со статьей 55 Конституции РФ.

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