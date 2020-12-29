На границе Ленинградской области и Финляндии, на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате продолжается реализация программы внедрения проектов по улучшению атмосферного воздуха, в том числе с применением наилучших доступных технологий (НДТ).

Специалисты отмечают, что вопреки расхожему мнению предприятия целлюлозно-бумажной промышленности далеко не основные загрязнители атмосферного воздуха. Так, по данным Росстата, при производстве бумаги и бумажных изделий в 2019 году в целом в стране в атмосферу было выброшено 96,9 тысячи тонн загрязняющих веществ. Для сравнения: при производстве пищевых продуктов - 207,6 тысячи тонн, а при добыче нефти и природного газа - почти 2,4 миллиона тонн.

При этом многие предприятия отрасли вкладывают средства не только в развитие производства, но и в экологию. Как рассказали корреспонденту "РГ" на Светогорском ЦБК, за последние три года только на экологические проекты компанией было потрачено более 20 миллионов долларов.

- Особое внимание мы уделяем водоподготовке, очистке воздуха (за счет реконструкции оборудования содорегенерационных котлов), снижению уровня производственного шума по границе санитарно-защитной зоны предприятия, - поясняет Олег Рыбников, исполнительный директор комбината.

В сотрудничестве с другими компаниями отрасли предприятие, принадлежащее компании International Paper, ведет подготовку к внедрению принципов НДТ в целлюлозно-бумажной промышленности в целом. К ним относятся, например, частичное замыкание водооборота отбельного цеха, частичное или полное повторное использование чистой охлаждающей воды, замкнутый цикл регенерации химикатов для варки целлюлозы. Все это снижает нагрузку на экосистему, позволяет минимизировать воздействие промышленного предприятия на окружающую среду.

Производство бумаги и бумажных изделий на порядок экологичнее, чем добыча нефти и природного газа

Кстати, в 2017 году санитарно-промышленная лаборатория в Светогорске вошла в пятерку наиболее точных в России.

На федеральном уровне компания International Paper уже десять лет является стратегическим международным партнером Московской школы управления Сколково, реализуя совместные проекты в области образования и устойчивого развития. В экологической политике компания следует и активно способствует продвижению принципов устойчивого лесопользования в Российской Федерации: ответственному управлению лесными ресурсами, улучшению лесной инфраструктуры, ведению лесного хозяйства и надлежащему лесовосстановлению, контролю происхождения закупаемого древесного сырья.

Кстати

Один из основных продуктов, которым известно светогорское предприятие, - офисная бумага SvetoCopy, получившая широкое признание экспертов и потребителей, в этом году стала лауреатом премии "Сделано в России" и уже в третий раз вошла в список "100 лучших товаров России". В 2021 году бумага бренда SvetoCopy отметит свой 25-летний юбилей.

Цифра

96,9 тысячи тонн загрязняющих веществ было выброшено при производстве бумаги и бумажных изделий в 2019 году в целом в стране в атмосферу.