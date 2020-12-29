Рапота: ВСМ Петербург-Минск-Гамбург станет драйвером экономики

В преддверии Нового года Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота дал эксклюзивное интервью телеканалу БелРос. Премьеру программы "Государственный интерес" смотрите 30 декабря в 21:15 (мск).

Поговорили об уходящем 2020-ом, о планах на будущее, об актуальных проблемах и насущных потребностях народов Союзного государства. О чем же именно пойдет речь?

О крупных проектах Союзного государства 2020 года

"Мы сами иногда удивлялись, что программа Союзного государства выполняется более успешно, чем это было ранее. Может быть, потому что люди ни на что не отвлекаются… Год был отмечен интересными событиями. Мы открыли Ржевский мемориал. Это знаковое для нас событие. Ржевская битва по своим масштабам и потерям была больше, чем Сталинградская. Нам удалось открыть этот мемориал. И мы считаем, что тем самым выполнили свой долг. Это самый большой, самый крупный памятник советскому солдату. Именно солдату…"

"Если брать культурный аспект, еще один крупный проект - реставрация Брестской крепости. Там очень большие работы сделаны по расширению музейной экспозиции, очень много души вложено, получилось очень здорово. Это теперь действительно большой музейный комплекс."

"Был еще один крупнейший проект. Запуск первого энергоблока БелАЭС. Причем в условиях пандемии все запустили практически в срок, с небольшим отставанием. Хотя огромное количество людей вышли на удаленку, и в принципе процессы во всем мире затормозились… Строительство атомной электростанции - это не проект Союзного государства. Но мы в этом активно участвуем, потому что существует масса вопросов, которые требуют согласования. На самом деле пандемия мешала,.. но дело сделано. И когда ты туда приезжаешь, когда ты это видишь изнутри, то понимаешь, какие это египетские пирамиды воздвигнуты, и что это вообще за чудо техники. Тоже все 20-й год…"

"21-й год: носимся с идеей строительства высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург-Минск-Гамбург"

"Сейчас, во-первых, строится большая автомобильная дорога. Она называется "Меридиан", идет из Китая, через Казахстан, через Россию и дальше через Беларусь в Европу…Наше участие там сугубо консультативное, потому что все строительство находится в руках частной корпорации. Мы просто всячески поощряем, помогаем, если в этом есть потребность. И содействуем реализации этого проекта. Важность его трудно переоценить: когда через регион проходит высокоскоростная автомобильная дорога международного класса, автоматически валовый региональный продукт увеличивается от 6 до 9%. Мы носимся и с идеей строительства высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург - Гамбург через республику Беларусь, через Польшу, Берлин и далее на Гамбург. Тоже считаем, что это, во-первых, даст возможность объединиться нам всем в совместной созидательной деятельности - россиянам, белорусам, европейцам. Во-вторых, это будет просто вклад в развитие экономики, будет драйвером технического прогресса…"

"Прорабатывается идея создания научно-технического парка высоких технологий в условиях Арктики для привлечения технологических разработок россиян и белорусов. Если кто-то примет еще участие, это будет приветствоваться. Это может быть и разработка материалов, которые функционируют в условиях низкой температуры, и энергетических установок, и строительных материалов, и даже пищевая промышленность, и еще много чего."

"Надо сделать так, чтобы россияне чувствовали себя, как дома, в Беларуси. А белорусы - в России!"

"Интеграция - это взаимодействие, взаимное проникновение, начиная от культуры, образования, до решения каких-то общих социальных вопросов. Пенсионное обеспечение, социальное страхование… решение высокотехнологичных задач, сохранение и создание единой социальной среды. Если объяснить это просто, то надо сделать так, чтобы россияне чувствовали себя как дома в Беларуси, а белорусы - в России. Причем во всех жизненных ситуациях. Единое энергетическое пространство, единое транспортное пространство. Согласованная промышленная политика."

"Вопрос противостояния внешнему давлению - есть вопрос национальной безопасности"

"В рамках Союзного государства у нас существует такое образование как региональная группировка войск, в которую входит Западный военный округ Российской Федерации и вся территория Беларуси. Это образование начинает действовать в случае военной угрозы под единым руководством. Сейчас это две суверенные страны, две вооружённые силы. Но для того, чтобы быть готовым к часу "Х", нужно как-то сопрягать свои информационные системы, и системы вооружения, и системы управления. Для этого проводят штабные учения, для этого проводятся полевые учения."

"И, несмотря на то, что Россия, конечно, это большая страна, по сравнению с Беларусью. Но Беларусь находится в таком очень важном стратегическом, геополитически важном месте. Она фактически европейская страна. В общем, мало кто знает, что географически центр Европы находится в Беларуси."

"Александр Невский был первым автором Союзного государства"

"Вот сейчас есть тема, связанная с 800-летием Александра Невского. Александр Невский был первым автором Союзного государства, когда он женился на внучатой племяннице, на Серафиме Полоцкой. И с ее отцом был заключен союз. Фактически между Беларусью и Россией."

Чего ждать от ближайшего будущего?

"Нам надо ждать завершения пандемии… Восстановить надо наши транспортные связи, облегчить контакты людей между собой. Но, понимаете, если мы просто будем ждать, то ничего не случится на самом деле, как показывает опыт. Надо обязательно генерировать что-то самим, иметь драйв для достижения каких-то целей. Я думаю, что те проекты, которые мы сейчас запускаем, мы их до какого-то уровня развития доведем. У нас еще есть задумки."

"Наверняка мы улучшим свои взаимоотношения в сфере правовых, базовых вещей, в области налогового законодательства. А это облегчит бизнес, и торговлю, и просто жизнь. Мы ожидаем улучшения работы наших союзных средств массовой информации, чтобы они были более интересными и охватывали как можно более широкий круг читателей и зрителей…"