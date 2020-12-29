В СЗФО подводят итоги реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2020 году. По словам экспертов, новые инструменты действительно позволили сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением. Однако имеются и трудности. Программа рассчитана на 2020-2025 годы, и за шесть лет сложно выполнить запланированный объем работ. Кроме того, регионы призвали федеральный центр увеличить финансирование программы.

В рамках госпрограммы в селах решаются вопросы газификации, водоснабжения, благоустройства территорий, улучшения жилищных условий, ремонта дорог. В Калининградской области, к примеру, в этом году завершился первый этап строительства газопровода в нескольких поселках Зеленоградского округа. А в Краснознаменском округе поселковый газопровод уже ввели в строй.

В поселке Дубки Неманского округа, расположенном на границе с Литовской Республикой, заменили водопроводную сеть. В сельских населенных пунктах Гвардейского округа обустроили зоны отдыха и общественные колодцы. Кроме того, сельчане в Калининградской области получили социальные выплаты на покупку или постройку жилья общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров.

Есть и проекты комплексного развития отдельных территорий. К примеру, в Калининской сельской агломерации в Гусевском округе капитально отремонтировали школу и детский сад. Здесь же началось строительство системы водоотведения и газопроводов, а на следующий год запланировано возведение фельдшерско-акушерского пункта.

В Республике Коми завершается реализация 25 проектов в 23 сельских поселениях. Все мероприятия инициировали местные жители.

В Вологодской области в этом году стартовали сразу три проекта комплексного развития сельских агломераций. Речь идет о поселке Дуниловский в Никольском районе, селе Нюксеница и деревне Брилино в Устюженском районе. Что важно, федеральный Минсельхоз допустил к конкурсному отбору десять вологодских проектов из шести районов. Однако все их реализовать не удастся из-за ограниченных лимитов федерального финансирования. При этом Вологодская область сейчас занимает второе место по уровню привлечения средств из федерального бюджета.

Помимо трудностей, связанных с лимитами, представители региона попросили федеральный центр решить вопрос со сроками действия программы. По мнению председателя комитета Законодательного собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Владимира Буланова, до 2025 года невозможно выполнить огромный объем работ, в которых нуждаются сельские территории. Поэтому программу необходимо продлить до 2030 года.

- Прежде всего отмечу, что программа "Комплексное развитие сельских территорий" - очень важная и своевременная, - отмечает Владимир Буланов. - Она ставит важные задачи: сохранение сельского населения, поднятие его уровня жизни. На региональном и федеральном уровне программа была принята очень быстро, с активным обсуждением. Поэтому времени на раскачку практически не было - в декабре 2019 года программу приняли, а в январе 2020-го она уже начала действовать.

Кстати, льготная сельская ипотека, которая в этом году пользуется у россиян огромной популярностью, также является инструментом госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Граждане РФ в возрасте от 21 года до 65 лет могут получить кредит по ставке до трех процентов годовых на покупку или строительство жилья в селах и малых городах.

Недополученные доходы банкам возвращает федеральный бюджет - в размере ставки рефинансирования на день заключения договора. По состоянию на 25 ноября в уполномоченные банки поступило более 172,7 тысячи заявок общей стоимостью 369,1 миллиарда рублей. Выдали финансовые учреждения 32,9 тысячи кредитов на сумму 65 миллиардов рублей.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- Селу нужны социальные и спортивные объекты. Сейчас мы прорабатываем возможность строительства по программе комплексного развития сельских территорий многофункциональных комплексов, которые могли бы оказывать комплекс медицинских услуг. А также прорабатываем возможность развития досуговых центров - культурных или спортивных.