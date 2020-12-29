В рамках госпрограммы в селах решаются вопросы газификации, водоснабжения, благоустройства территорий, улучшения жилищных условий, ремонта дорог. В Калининградской области, к примеру, в этом году завершился первый этап строительства газопровода в нескольких поселках Зеленоградского округа. А в Краснознаменском округе поселковый газопровод уже ввели в строй.
В поселке Дубки Неманского округа, расположенном на границе с Литовской Республикой, заменили водопроводную сеть. В сельских населенных пунктах Гвардейского округа обустроили зоны отдыха и общественные колодцы. Кроме того, сельчане в Калининградской области получили социальные выплаты на покупку или постройку жилья общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров.
Есть и проекты комплексного развития отдельных территорий. К примеру, в Калининской сельской агломерации в Гусевском округе капитально отремонтировали школу и детский сад. Здесь же началось строительство системы водоотведения и газопроводов, а на следующий год запланировано возведение фельдшерско-акушерского пункта.
В Республике Коми завершается реализация 25 проектов в 23 сельских поселениях. Все мероприятия инициировали местные жители.
В Вологодской области в этом году стартовали сразу три проекта комплексного развития сельских агломераций. Речь идет о поселке Дуниловский в Никольском районе, селе Нюксеница и деревне Брилино в Устюженском районе. Что важно, федеральный Минсельхоз допустил к конкурсному отбору десять вологодских проектов из шести районов. Однако все их реализовать не удастся из-за ограниченных лимитов федерального финансирования. При этом Вологодская область сейчас занимает второе место по уровню привлечения средств из федерального бюджета.
Помимо трудностей, связанных с лимитами, представители региона попросили федеральный центр решить вопрос со сроками действия программы. По мнению председателя комитета Законодательного собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Владимира Буланова, до 2025 года невозможно выполнить огромный объем работ, в которых нуждаются сельские территории. Поэтому программу необходимо продлить до 2030 года.
- Прежде всего отмечу, что программа "Комплексное развитие сельских территорий" - очень важная и своевременная, - отмечает Владимир Буланов. - Она ставит важные задачи: сохранение сельского населения, поднятие его уровня жизни. На региональном и федеральном уровне программа была принята очень быстро, с активным обсуждением. Поэтому времени на раскачку практически не было - в декабре 2019 года программу приняли, а в январе 2020-го она уже начала действовать.
Кстати, льготная сельская ипотека, которая в этом году пользуется у россиян огромной популярностью, также является инструментом госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Граждане РФ в возрасте от 21 года до 65 лет могут получить кредит по ставке до трех процентов годовых на покупку или строительство жилья в селах и малых городах.
Недополученные доходы банкам возвращает федеральный бюджет - в размере ставки рефинансирования на день заключения договора. По состоянию на 25 ноября в уполномоченные банки поступило более 172,7 тысячи заявок общей стоимостью 369,1 миллиарда рублей. Выдали финансовые учреждения 32,9 тысячи кредитов на сумму 65 миллиардов рублей.
Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:
- Селу нужны социальные и спортивные объекты. Сейчас мы прорабатываем возможность строительства по программе комплексного развития сельских территорий многофункциональных комплексов, которые могли бы оказывать комплекс медицинских услуг. А также прорабатываем возможность развития досуговых центров - культурных или спортивных.