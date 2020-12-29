Россияне скупили все туры внутри страны

Россияне готовятся к встрече Нового года, а регионы - к встрече россиян. В Мурманской области для туристов отменили справку об эпидокружении, оставив только тест ПЦР. В Калининградской области снят запрет на проведение автобусных экскурсий с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Только автобусы могут быть заполнены не более чем на 50%. Это поможет привлечь туристов, так как экскурсии - основа сборных туров, отметили в Российской союзе туриндустрии.

Роспотребнадзор рекомендовал все праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе, так что в ресторанах и кафе к Новому году открывают зимние веранды. Фото: Сергей Николаев

Новогодние поездки по стране вызвали огромный интерес у россиян. "Около 40% всех новогодних туров было распродано еще на начало ноября", - отметили в туроператоре "Алеан". Многие откладывали поездки до последнего, опасаясь новых ограничений и, конечно же, боясь заболеть. Опасались не зря, в тех регионах, где эпидобстановка оставляет желать лучшего, ограничения не только не сняты, но и ужесточены.

Во время новогодних праздников кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут работать в необычном формате - зимних веранд. Вначале власти города установили очень жесткие ограничения: с 25 декабря по 10 января рестораны, кафе и бары могут обслуживать посетителей в зале лишь с 6.00 до 19.00, а с 30 декабря по 3 января - и вовсе только на доставку и навынос. Позже общепиту разрешили работать до полуночи, но только на внешних террасах. Играть по новым правилам готовы минимум 160 рестораторов - столько заявок на оформление "зимних террас" уже поступило. Около сотни получили разрешения и уже приступили к монтажу. Придется ли по душе туристам формат ужинов на морозе - вопрос. Несколько зимних террас, оперативно открывшихся в историческом центре города, пока пустуют.

В Москве все рестораны 31 декабря должны будут закрыться ровно в 23.00. То же относится и к концертным площадкам. "При таком раскладе спрос на бронирование столов упал, свободные места найти можно и сейчас", - рассказал "РГ" глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Москвичи на новогодний вечер предпочитают либо кейтеринг, когда привозят и еду, и обслуживающий персонал, либо просто доставку готовых блюд.

Тем не менее у желающих уехать подальше в последний момент есть шанс. Это уникальный Новый год, когда еще можно найти хорошие варианты для проживания, отмечают участники рынка. У туроператора TUI распродано более 80% туров. "Остаются места на даты с 3 января, но мы понимаем, что их тоже быстро раскупят", - отметили в компании.

Из открытых зарубежных направлений популярнее всего Турция. Правда, здесь с 30 декабря, напротив, стали требовать справки от отсутствии заболевания COVID-19 на английском языке.

А как у них?

Рождественские каникулы европейцы часто использовали для того, чтобы немного попутешествовать, но в этом году многим это просто не удастся. Если прежде еще была надежда, что на праздники власти ослабят ограничения, то после выявления нового штамма коронавируса в Великобритании она окончательно испарилась. Десятки стран по всему миру приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством, а потом закрыли и другие направления, где также был обнаружен новый штамм, оказавшийся более заразным, чем прежний.

Например, Япония и Индонезия закрыли свои границы вообще для всех иностранцев. В Швейцарии обязали туристов из Британии изолироваться в отеле на 10 дней, что отпугнуло многих путешественников из Соединенного Королевства, которые успели попасть на континент.

Из-за необходимости проходить тесты на коронавирус и сидеть на карантине после путешествия многие просто отказались от поездок за границу, в том числе внутри ЕС. Из-за этого поток туристов, например, на Канарские острова на рождественские каникулы сократился в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года.

Европейцы в этом году предпочитают внутренний туризм там, где это возможно. Так, во Франции довольно большой популярностью в эти дни пользуются небольшие населенные пункты. Мало кто хочет ехать в крупные города, ведь там сейчас делать практически нечего. Большинство заведений закрыты, действует комендантский час. Кстати, в этом году французы отдают предпочтение морскому побережью в Нормандии и Бретани, а не горам, как прежде. Но даже так путешественников стало гораздо меньше, на поезда в период зимних каникул было продано всего 4,5 миллиона билетов - в два раз меньше, чем в 2019 году.

В Испании туристическая отрасль практически замерла из-за закрытых границ между регионами королевства. По итогам года отмечено самое низкое число иностранных туристов за последние полвека - менее 20 миллионов человек при том, что в прошлом году их было свыше 80 миллионов. Аналогичный запрет на переезд из региона в регион с 21 декабря по 6 января ввела Италия. Карантин введен в Греции. В стране еще с ноября не работают предприятия общепита, из магазинов открыты только продуктовые, действует комендантский час. Из-за сложной эпидемиологической ситуации власти страны решили не ослаблять ограничительные меры на праздники, что совсем не способствует туризму.

Действует комендантский час и во многих землях Германии. Отменен лыжный сезон.

Подготовил Юрий Когалов