Высшая школа экономики опубликовала данные опроса, согласно которому россияне стали спокойнее относиться к инфляции и росту цен. Напомним, что согласно последнему прогнозу ЦБ, инфляция в России на конец года составит 4,6-4,9 процента. А не позднее 2022 года инфляция стабилизируется на уровне четырех процентов, сделал прогноз зампред Банка России Алексей Заботкин.

В Северной столице уровень инфляции ниже, чем в целом в стране. Способствовали этому пандемия и сокращение туристического потока, которое сдерживало рост в цен в сегменте услуг, уверены аналитики Банка России.

Так, в ноябре 2020 года годовая инфляция в Санкт-Петербурге за месяц возросла с 3,7 до 4,1 процента. Это ниже, чем в целом по России (4,4 процента) и Северо-Западному федеральному округу (4,3 процента). Причина роста - общефедеральные факторы: снижение предложения отдельных сельхозкультур отразилось на годовом темпе прироста цен на продовольственные товары, который в ноябре составил 4,4 после 3,4 процента в октябре.

Напомним, что в этом году сократились запасы подсолнечника и сои, что оказало влияние на уровень розничных цен. За 12 месяцев стоимость сахара выросла на 70, подсолнечного масла - на 24, муки - на 13, макаронных изделий - на 10,5 процента. Подобная ситуация - не только в России, цены на продовольственные сырьевые товары в ноябре 2020 года резко выросли в мире, достигнув шестилетнего максимума, сообщили в ООН.

Кроме того, ослабление рубля повлияло на цену парфюмерии и косметики, а также электротоваров и бытовых приборов в СЗФО. На цене бытовой техники также сказалась активизация спроса, связанная с повышением интенсивности дистанционной работы и учебы. В сегменте непродовольственных товаров годовой темп прироста цен увеличился на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 4,5 процента.

По мнению экспертов, сокращение туристического потока сдерживало рост цен в сегменте услуг

Вместе с тем сокращение туристического потока сдерживало рост цен в сегменте услуг, уверены эксперты. Годовой темп прироста цен на услуги в Санкт-Петербурге снизился в ноябре до 3,2 с 3,7 процента в октябре. По прогнозам чиновников, турпоток в город на Неве по итогам 2020 года сократится в пять раз - до двух миллионов человек.

Снижение турпотока уменьшило прирост цен на театральные билеты, а также ускорило снижение цен на проживание в гостиницах. Из-за сохранения ограничений на заграничные поездки, а также из-за отказа от путешествий половины россиян замедлился рост цен на зарубежные туристические услуги.

В целом годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе, как и в России в целом, в ноябре возросла на 0,4 процентного пункта и составила 4,3 процента. Основные причины ускорения инфляции в округе те же, что и в Санкт-Петербурге.

Тем временем

По оценке аналитиков Knight Frank St Petersburg, в этом году рост цен на вторичное жилье в Петербурге оказался вдвое выше, чем в среднем по России. Такую динамику эксперты объясняют тем, что в условиях нестабильной экономической ситуации, ослабления рубля и субсидированной ставки по ипотеке покупатели стремились сохранить накопленные средства и ускорить принятие решения о покупке жилья.

Кроме того, на рост цен оказало влияние сокращение предложения на рынке, а также введение системы эскроу-счетов.