Руководитель крупнейшего предприятия в Ленобласти рассказал об итогах года

Пандемия коронавирусной инфекции оказала большое влияние на реальный сектор экономики. Даже в период самых сильных ограничений на заводах не останавливалось оборудование, сотрудники выходили на работу, но при этом требования к организации работы значительно ужесточились. В этих условиях наибольший груз ответственности лег на крупные компании, на предприятия, являющиеся градообразующими, от которых зависит жизнь целых городов и районов. О том, как с вызовами справлялся Киришский НПЗ, рассказал "РГ" генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов.

Вадим Сомов: Этот год был очень сложным, неординарным и именно этим запомнился. Фото: Архив КИНЕФ

Вадим Евсеевич, чем вам запомнился этот год? Повлияли ли на работу коронавирусные ограничения?

Вадим Сомов: Этот год был очень сложным, неординарным и именно этим запомнился. Заводу пришлось жить в новых условиях, "продиктованных" коронавирусной инфекцией.

Все профилактические мероприятия мы начали еще в начале марта, до введения в нашем регионе ограничительных мер. Для нас очень важно сохранить всех людей и их семьи. На заводе более 7500 работников, а вместе с членами семей это минимум треть города. Поэтому необходим порядок, как на предприятии, так и дома. Плюс еще 2500 наших пенсионеров - они тоже являются членами трудового коллектива. Мы безотлагательно откликаемся на все их вопросы.

КИНЕФ является градообразующим предприятием непрерывного цикла, и даже в условиях пандемии у нас не было удаленной работы, при этом мы строго выполняем все рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава.

С марта была временно приостановлена работа социальной сферы: Дворца культуры, спорткомплекса "Нефтяник", оздоровительного и гостиничного комплексов, ресторанов - эти объекты обслуживают порядка 800 человек. Но все они трудятся, притом заняты не свойственным им делом - проведением термометрии, пошивом защитных масок... Работают даже в более напряженном режиме, по вахтам, в течение праздничных дней. И относятся к этому серьезно, с полным пониманием.

Мы задействовали весь наш транспорт для доставки работников на завод и в город, чтобы избегать больших скоплений людей. Минимизировали контакты с подрядными организациями, хотя и в них соблюдаются необходимые меры. Регулярно проводится дезинфекция автотранспорта, производственных помещений, столовых, работающих исключительно для сотрудников предприятия. Реагируем четко, жестко, но все выстроено с пониманием.

Эта ситуация как раз показала, насколько важно умение мобилизоваться, действовать оперативно. Гибкость руководства и любовь к людям - основные мои требования ко всем руководителям.

Три раза в неделю собирается заводской штаб по противодействию распространению коронавируса, где мы подводим промежуточные итоги, оцениваем изменения, которые происходят в стране, и, естественно, сразу принимаем меры. Люди должны спокойно трудиться, а одна из наших задач - разъяснить все, что необходимо, и создать условия.

В 2018 году на предприятии ввели в эксплуатацию комплекс производства высокооктановых компонентов бензина. Какие результаты он показывает? Как повлиял нынешний сложный год на планы по перевооружению производства?

Вадим Сомов: Комплекс производства высокооктановых компонентов бензина ЛК-2Б дал заводу возможность получать все виды автомобильных бензинов, соответствующих требованиям класса 5. Мощность комплекса позволяет производить два миллиона тонн топлива в год. В его составе работают установки гидроочистки, изомеризации и каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора.

Что касается дальнейших планов по перевооружению производства, то все они реализуются в полном объеме. Даже в этом году, несмотря на все ограничения, производственные задачи выполнены.

Мы работаем на номинальной мощности, и никаких изменений в планах нет. Можно отметить, что, к счастью, на 2020 год крупных ремонтов не запланировали, как будто понимали, что впереди сложный период - интуиция, что ли, сработала.

В какой стадии находится проект установки по переработке тяжелых нефтяных остатков? В реалиях сегодняшнего дня все ли идет по плану на производстве?

Вадим Сомов: Планы по комплексу установки замедленного коксования тоже воплощаются в жизнь: выполнен базовый проект, приобретена лицензия, все идет по графику. Для предприятия такое производство будет новым, в том числе и в плане эксплуатации, потому что этот объект не столько технологический, сколько механический.

С пуском этого комплекса завод уменьшит производство темных нефтепродуктов и увеличит количество светлых, выйдет на новую ступень развития - станет еще более современным, глубина переработки достигнет европейского уровня.

Проект очень важный. Установка позволит перерабатывать до трех миллионов тонн мазута, производить бензин, керосин, дизельное топливо, светлые дистилляты. А коксовая добавка может быть очень востребована на внутреннем рынке, в металлургии.

Даже в этом году, несмотря на все ограничения, производственные задачи выполнены. Мы работаем на номинальной мощности, и никаких изменений в планах нет

Этот комплекс серьезно продуман с экологической точки зрения. В нем все будет закрытое: начиная от самого производства (процессы будут проходить в водной среде) и заканчивая транспортом.

Кстати про экологию. Все ли инновации такие экологичные?

Вадим Сомов: Безусловно. Мы здесь живем, мы первые, кто заинтересован в снижении воздействия на окружающую среду. Для очистки сточных вод на заводе традиционно используется метод флотации. Несколько лет назад создана отдельная линия очистных сооружений.

Для термического обеззараживания био- и нефтешламов пущена в работу специальная установка, которая не имеет аналогов в отрасли. Это позволяет снизить объем размещаемых отходов на 80 процентов, а количество выбросов углеводородов с открытых поверхностей шламонакопителей уменьшить на 11 процентов.

Давайте поговорим о кадрах. Насколько Киришский техникум удовлетворяет потребности КИНЕФа в квалифицированных рабочих? Какое направление, на ваш взгляд, необходимо развивать особо?

Вадим Сомов: В современных реалиях в сфере промышленности все больше возрастает роль среднего профессионального образования, и техникум играет одну из ключевых ролей в формировании квалифицированного резерва рабочих кадров. Понимая это, мы очень тесно взаимодействуем с данным учебным заведением. Важно, что здесь учатся наши дети, что они затем приходят на завод, где трудятся их родители, - так сохраняется преемственность.

При участии завода в последние годы значительно обновилась материально-техническая база Киришского политехнического техникума, и это позволяет учащимся получить более глубокие знания по выбранным специальностям. Для обучения студентов привлекаются опытные работники завода.

КИНЕФ стал инициатором открытия новых для техникума специальностей, в их числе - "переработка нефти и газа", "автоматизация технологических процессов и производства". Развитию этих направлений мы сегодня уделяем большое внимание.

Знакомиться с промышленными объектами студенты техникума начинают еще задолго до начала своей профессиональной деятельности - получают практические навыки в современных мастерских и лабораториях, оборудованных на базе учебного заведения, проходят производственную практику непосредственно в заводских цехах.

У нас эта работа отлажена. Каждый студент-практикант закрепляется за конкретным мастером, получает куратора. Без наставничества на таких предприятиях, как наше, не обойтись. Кроме того, ведется журнал практики с отметками о посещаемости, и эти процессы контролируют и руководство техникума, и руководство ООО "КИНЕФ".

Предприятие не только берет студентов на практику, но и заботится о модернизации техникума. Зачем?

Вадим Сомов: В Киришском техникуме учатся наши дети. И они должны приходить в красоту.

Сегодня Киришский политехнический техникум - основное профессиональное образовательное учреждение в нашем городе. Несколько лет назад у нас было восемь филиалов различных вузов и колледжей, они ютились буквально в подвалах, выпускали юристов, менеджеров, специалистов по туризму. Но какое это было образование? Сомневаюсь, что хорошее.

Техникум сегодня развивается, он востребован. Постепенно сокращается количество 10-11-х классов в общеобразовательных школах. В Киришах после девятого класса была отсеяна практически половина бывших школьников. Куда им идти? Раньше это были ПТУ, а сейчас система среднего профессионального образования - система подготовки будущего рабочего класса практически разрушена.

Подчеркну, что текучесть кадров на нашем предприятии составляет менее одного процента в год, штат укомплектован на 98 процентов. То есть для нас проблема дефицита сотрудников вообще не стоит, и важно понимать, что окончание даже Киришского политехнического техникума - это не гарантия того, что мы по умолчанию всех примем. Трудоустроиться на завод можно только после строгого отбора и успешно пройденного тестирования.

В ООО «КИНЕФ» трудится большинство киришан. Фото: .Архив КИНЕФ

Весной районный совет депутатов стал присваивать почетные звания землякам, внесшим значительный вклад в развитие Киришской земли. В числе первых обладателей такого звания - капитан женской ватерпольной команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" Евгения Соболева. Как вы оцениваете эту награду? Есть ли у предприятия собственная награда?

Вадим Сомов: Евгения Соболева - коренная киришанка, воспитанница нашей ватерпольной школы, 18-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы. Считаю, что ее труд оценили по достоинству.

Что касается собственной заводской награды, то, конечно, она существует: работникам, которые непрерывно трудились на предприятии не менее 25 лет, присваивается почетное звание "Ветеран производства", за самоотверженный, высокопроизводительный труд, высокую общественную сознательность, активное участие в жизни коллектива. Доброй традицией стало вручение этой награды в торжественной обстановке.

На сегодняшний день такое звание имеют 678 человек.

Кстати, как ватерполистки добились таких результатов? Кто пришел на смену Александру Кабанову? Чем команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" занимается сейчас?

Вадим Сомов: Сегодня главный тренер - Александр Нарица, который также работал с командой все эти годы. Поэтому каких-то глобальных изменений в плане подготовки ватерполисток нет, у нас работает система, и Александр Нарица понимает степень своей ответственности.

В 2020 году Кириши вновь должны были принимать "Финал четырех" Евролиги, но все финалы были отменены, результаты аннулированы. Поэтому нам все придется начинать сначала, хотя команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" могла бы побороться за главный трофей.

В условиях ограничительных мер тренировочный процесс проходил удаленно, дома, под контролем тренерского состава. Конечно, команда очень скучала по воде, по соревнованиям, по зрителям. Поэтому первые матчи чемпионата России, которые состоялись, были очень долгожданными. "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, одержав девять побед в девяти встречах.

А почему все-таки водное поло?

Вадим Сомов: Бассейн в Киришах открылся в 1974 году, и здесь сформировалась серьезная школа плавания, многие занимались водным поло. В 90-е годы команда попала в высшую лигу, стало понятно: направление надо развивать. И мы стали основательно заниматься этим видом спорта.

Созданная система подготовки резерва, где действуют семь спортивных классов, дает свои положительные результаты. У нас в городе плаванием занимаются более двух тысяч ребятишек. Мы должны выигрывать, у нас другой задачи нет. Лучшей памятью о великом тренере Александре Сергеевиче Кабанове будут победы команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз".

Но вообще в нашем спорткомплексе "Нефтяник" развивается много видов спорта. Занимаются там не только дети, но и взрослые. Это очень важно, человек не может жить одной лишь работой.

Не секрет, что КИНЕФ организует множество культурных мероприятий для жителей города. Что будет с ежегодными Рождественскими театральными встречами, другими фестивалями искусств в Киришах?

Вадим Сомов: К сожалению, все массовые мероприятия были отменены, и мы ничего не можем с этим поделать. Возможно, это станет уроком для всех нас - ценить все, что кажется привычным.

Мы готовы провести "Рождественские встречи" сразу же, как только снимут ограничения, с той же программой, что есть у нас уже более 25 лет - МДТ, БДТ, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Музыкальной комедии, Филармония... Возможно, на этот раз мы приурочим наш фестиваль искусств к Дню нефтяника.

Многие спектакли наших давних друзей вышли на онлайн-площадки, поэтому наше творческое общение все равно не прекращалось, хотя и переросло в виртуальный формат. Например, в Сети можно найти постановки МДТ - "Братья и сестры", "Бесы", "Коварство и любовь"... Народные артисты читают стихи классиков - и все это доступно каждому. Все зависит от желания человека и от наличия времени.

Как развивается сотрудничество с Русским музеем? Насколько эти проекты КИНЕФа востребованы жителями города и работниками предприятия?

Вадим Сомов: Сотрудничество с Русским музеем тоже продолжается из года в год, я являюсь членом его Попечительского совета, в нашем Дворце культуры был открыт один из первых его виртуальных филиалов, который очень любят киришане, особенно дети. Все наши проекты для киришан очень важны.

Давно, еще в конце семидесятых, по выходным регулярно ездил в Ленинград, шел на спектакль, а затем обратно садился в поезд и возвращался в четыре утра в Кириши, чтобы успеть на работу.

Позже я захотел принести театральное искусство в наш город. Сказал: "Не мы будем ездить в Петербург, а петербуржцы к нам". Мне не верили, но так и случилось. Мы привозим знаковые спектакли, на каждой постановке - полный зал. Конечно, мы будем это развивать.

Какая книга, фильм, спектакль произвели на вас самое сильное впечатление за последнее время?

Вадим Сомов: Очень сильное впечатление на меня произвели "Братья Карамазовы" в постановке Льва Додина, мюзикл "Мисс Сайгон" Театра Музыкальной комедии.

А вот фильмы не смотрю, но очень много читаю. Недавно перечитал "Темные аллеи" Бунина, очень интересной мне показалась книга "Двадцать три ступени вниз" о правлении Николая II. В основном люблю художественную литературу, православную, историческую, читаю одновременно пять-шесть книг.

Кстати

В Киришах проживает свыше 52 тысяч человек. Градообразующее предприятие ООО "КИНЕФ" входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Первая партия топлива на местном НПЗ была произведена в 1966 году, а строительство первой очереди предприятия завершилось в 1972-м. С 1993 года ООО "КИНЕФ" входит в состав компании "Сургутнефтегаз". Завод заявил о себе не только как крупнейший производитель топлива, на Киришском НПЗ также делают линейный алкилбензол, который используется в качестве основы для синтетических моющих средств.

Справка "РГ"

Вадим Сомов, генеральный директор ООО "КИНЕФ", доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, родился 22 мая 1951 года в городе Краснокамске Пермской области. На Киришский НПЗ пришел в 1975 году, начинал с оператора 5-го разряда. Работал начальником установки, начальником цеха, возглавлял планово-экономический отдел. С 1994 года является генеральным директором ООО "КИНЕФ".