В Архангельске представили реликвии Антониево-Сийского монастыря

Новости

В отношении экс-схиигумена Сергия завели дело о склонении к самоубийству 09:22
СМИ: ЦБ предлагает внедрить для банков универсальный платежный адрес 09:22
Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в Новосибирске 09:15
Сборная Швеции одержала 54-ю победу подряд на МЧМ в групповом раунде 08:57
Всероссийские контрольные не показали критических пробелов у школьников 08:53
Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей 08:52
Многие школьные учителя уже сделали прививку от COVID-19 08:39
Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет 08:32
Возле станции МЦД-2 "Печатники" благоустроили территорию 08:17
Российские школьники завоевали 19 золотых медалей на олимпиадах 08:15
К 2024 году в России построят 1 910 новых школ 08:10
На развитие науки в педвузах направят 500 миллионов рублей 08:09
Боксер Бетербиев заразился коронавирусом, его бой снова перенесен 08:00
Психологи развеяли популярный миф о встрече Нового года 07:01
В Нью-Йорке за махинации с вакциной будет штраф до миллиона долларов 06:47
Инфекционист рассказала, какие страны быстрее справятся с пандемией 06:19
Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год 05:45
В Японии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса 05:04
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса "вызовом" 2021 года 05:03
Скорбящий лебедь остановил десятки поездов в Германии 04:34
Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий COVID-19 04:23
Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19 04:00
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра 03:25
Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет 03:17
Крупная авария в Мексике оставила более 10 млн пользователей без света 02:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 09:08
Рубрика: Культура

В Архангельске представили реликвии Антониево-Сийского монастыря

Текст: Диана Титенко
Фото: Диана Титенко/РГ Фото: Диана Титенко/РГ
Фото: Диана Титенко/РГ

В Архангельске в Гостиных дворах открылась выставка под названием "На Сию, в Дом Живоначальной Троицы". Она посвящена 500-летию одного из крупнейших духовных центров Русского Севера XVI-XVII веков - Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и включает в себя несколько десятков экспонатов.

Фото: Сергей Николаев / РГ
"Российская газета" приняла участие в создании музея Толстовского дома

Архангельский краеведческий музей является крупнейшим хранилищем коллекции монастыря, поэтому экспозиция занимает сразу два зала. Предметы, которые находятся здесь, уникальны - тут и надгробные покровы XVI века, и иконы, и Евангелие. Необходимо отметить, что эти реликвии были спасены сотрудниками музея в начале 20-х годов минувшего столетия.

- Интересный экспонат - памятная плита, она была найдена в монастыре и находилась на месте могилы Антония Сийского, - рассказывает ученый секретарь Архангельского краеведческого музея Алексей Едовин. - К сожалению, ее разбили и рассыпали, но сотрудники музея сумели спасти часть плиты, а по фотографии восстановить текст.

Кстати, это выдержка из жития основателя обители: "Сей Антоний преподобный имяше отчество в области Двинстей в веси Кехта именуемой. Родился же лето 6987. Первее Андрей наречеся, от детства добродетели и целомудрия бысть рачитель книжному чтению и изуграфству, от 7 лет навыче".

Также в экспозиции есть принадлежности богослужебного облачения - бархатные набедренники, епитрахиль из крученного шелка и золотых нитей, наплечник фелони из кожи и многое другое, что является не просто ценностью - достоянием культуры Русского Севера, отражением истории России.

В ближайшее время экспозицию пополнят новые экспонаты, кроме того, на выставке появится целый мультимедийный киоск, с помощью которого каждый посетитель сможет узнать более подробную информацию об истории монастыря.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

Главное сегодня

Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса "вызовом" 2021 года
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом