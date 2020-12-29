В Архангельске представили реликвии Антониево-Сийского монастыря

В Архангельске в Гостиных дворах открылась выставка под названием "На Сию, в Дом Живоначальной Троицы". Она посвящена 500-летию одного из крупнейших духовных центров Русского Севера XVI-XVII веков - Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и включает в себя несколько десятков экспонатов.

Архангельский краеведческий музей является крупнейшим хранилищем коллекции монастыря, поэтому экспозиция занимает сразу два зала. Предметы, которые находятся здесь, уникальны - тут и надгробные покровы XVI века, и иконы, и Евангелие. Необходимо отметить, что эти реликвии были спасены сотрудниками музея в начале 20-х годов минувшего столетия.

- Интересный экспонат - памятная плита, она была найдена в монастыре и находилась на месте могилы Антония Сийского, - рассказывает ученый секретарь Архангельского краеведческого музея Алексей Едовин. - К сожалению, ее разбили и рассыпали, но сотрудники музея сумели спасти часть плиты, а по фотографии восстановить текст.

Кстати, это выдержка из жития основателя обители: "Сей Антоний преподобный имяше отчество в области Двинстей в веси Кехта именуемой. Родился же лето 6987. Первее Андрей наречеся, от детства добродетели и целомудрия бысть рачитель книжному чтению и изуграфству, от 7 лет навыче".

Также в экспозиции есть принадлежности богослужебного облачения - бархатные набедренники, епитрахиль из крученного шелка и золотых нитей, наплечник фелони из кожи и многое другое, что является не просто ценностью - достоянием культуры Русского Севера, отражением истории России.

В ближайшее время экспозицию пополнят новые экспонаты, кроме того, на выставке появится целый мультимедийный киоск, с помощью которого каждый посетитель сможет узнать более подробную информацию об истории монастыря.