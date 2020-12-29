В Карелии после пропажи шестилетнего мальчика завели дело об убийстве

В поселке Хелюля Сортавальского района Карелии пропал шестилетний мальчик. Следственный комитет по Карелии возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СК.

Ребенок вышел на улицу в понедельник. Домой не вернулся. Мама пыталась сама его отыскать, а потом обратилась в правоохранительные органы.

К поискам мальчика подключились спасатели. Они сообщили, что у ребенка имеются особенности развития. Он не разговаривает и с опаской относится к людям. Может прятаться.

Сейчас в поселке Хелюля проводятся масштабные мероприятия для его розыска.