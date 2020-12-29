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29.12.2020 13:37
Рубрика: Власть

В Петербурге подняли Андреевский флаг на корвете "Гремящий"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В Санкт-Петербурге в состав Военно-морского флота передали головной корвет проекта 20385 "Гремящий". На корабле, построенном на судостроительном заводе "Северная верфь", подняли Андреевский флаг.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Как отметил на торжественной церемонии главнокомандующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, это знаменательное событие. Корвет уникален по своим техническим характеристикам. Он будет нести крылатые ракеты "Циркон".

В ближайшее время новейший корвет отправится к месту своей постоянной службы - на Тихоокеанский флот.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. Длина корабля - 104 метра, ширина - 13.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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