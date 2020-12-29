Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи

В Зимнем театре во вторник состоялась торжественная церемония, посвященная вступлению в должность главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- За время работы в команде края вы приобрели серьезный опыт, показали высокий профессионализм, грамотный и ответственный подход к делу, - поздравил мэра первый заместитель главы администрации Кубани Андрей Алексеенко и вручил ему служебное удостоверение. - Это необходимые качества для руководителя одного из ведущих курортов и оздоровительных центров России. В ближайшие пять лет вам предстоит развивать город в новых административных границах, продолжить решение проблем, волнующих жителей.

Алексей Копайгородский принес присягу жителям города на Уставе города и поблагодарил за оказанное доверие.

- От всей души благодарю губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева, депутатский корпус Городского собрания Сочи, а в их лице - и всех сочинцев за оказанное высокое доверие, - сказал глава курорта. - Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города. Ответственно заявляю, что буду работать открыто и с полной отдачей сил.

Как ранее сообщала "РГ", 10 декабря этого года депутаты Горсобрания Сочи единогласно выбрали нового главу Сочи. Алексей Копайгородский, ранее работавший вице-губернатором Краснодарского края, был избран на новый пост 10 сентября 2019 года. Необходимость проведения нового конкурса на должность мэра курорта возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию - городской округ Сириус.