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24.12.2020 18:31
Рубрика: Власть

Звездный статус

Первой федеральной территорией в России стал "Сириус"
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
В России появилась первая федеральная территория - ей стал сочинский округ, где расположен образовательный центр "Сириус". Территория создается на основании обновленной Конституции РФ и будет экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом.
Федеральная территория "Сириус" будет привлекать молодежь, считают в Госдуме. Фото: РИА Новости Федеральная территория "Сириус" будет привлекать молодежь, считают в Госдуме. Фото: РИА Новости
Федеральная территория "Сириус" будет привлекать молодежь, считают в Госдуме. Фото: РИА Новости

По итогам голосования в статье 67 Конституции было закреплено положение о том, что в России могут быть созданы федеральные территории. Наделить округ, где находится образовательный центр, особым статусом предложил президент.

Фото: iStock
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Почему был выбран "Сириус"? Владимир Путин объяснил, что власти всегда рассматривали его "не как закрытый элитный клуб для избранных, а как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции". И наработки центра пригодятся для всей страны. С момента создания "кузницы талантов" в 2015 году ее выпускниками стали более 40 тысяч ребят, в том числе дети с выдающимися способностями. Что представляет собой федеральная территория? Новый статус получил городской округ Сириус площадью 1,4 тыс. га и населением 12,5 тысячи жителей на побережье Черного моря. Здесь расположен основной комплекс олимпийских объектов. И именно наследие Олимпиады станет основой для развития "Сириуса". "Там отличная инфраструктура - объекты, дороги, вокзалы, порты. И есть интеллектуальная составляющая", - объяснил один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Чем отличается "Сириус" в новом статусе? Де-юре это новый вид публично-правового образования. Федеральная территория получит самостоятельные органы публичной власти. Это Совет и администрация - разрешено создавать и иные органы, если это будет предусмотрено уставом. Совет формируется на пять лет, выборы в него должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года. После выборов Совет по представлению президента изберет главу, а до этого президент назначит в "Сириус" врио главы. Территория получит экономическую самостоятельность, собственный бюджет (он начнет формироваться с 2022 года) и имущество.

Конкретные вопросы функционирования территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Органы публичной власти "Сириуса" будут наделены широкими полномочиями, которые позволят им принимать оперативные решения. Власти территории смогут принимать акты в целях создания благоприятных условий для научно-технологического развития, образовательной и иной деятельности. В исключительной компетенции Совета - утверждение стратегии социально-экономического развития территории. Правда, местным властям не дадут право законодательной инициативы на федеральном уровне. Кроме того, "Сириус" не станет отдельным избирательным округом - останется частью соответствующего Краснодарского округа.

Что даст создание такой территории России? На основе нынешнего "Сириуса" будет создан современный инновационный, научный, образовательный и туристический центр. При этом "Сириус" не будет закрытым городом и "государством в государстве", подчеркнул Павел Крашенинников. Этот федеральный центр будет работать на всю страну. Создание в РФ такой территории позволит привлекать молодежь в науку, образование и культуру, считает глава комитета.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Его соавтор, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что благодаря созданию в "Сириусе" уникальных условий для образования государство получит новое поколение высококлассных специалистов. Наиболее успешные проекты "Сириуса", считает сенатор, будут использоваться и в других регионах России.

"Сириус" будет сиять для всей страны, но и об интересах жителей территории не забудут. Ведь предусмотренная законом система органов власти позволит обеспечить реализацию их интересов, заверил Клишас.

Власть Работа власти Госуправление

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