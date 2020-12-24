Первой федеральной территорией в России стал "Сириус"

В России появилась первая федеральная территория - ей стал сочинский округ, где расположен образовательный центр "Сириус". Территория создается на основании обновленной Конституции РФ и будет экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом.

По итогам голосования в статье 67 Конституции было закреплено положение о том, что в России могут быть созданы федеральные территории. Наделить округ, где находится образовательный центр, особым статусом предложил президент.

Почему был выбран "Сириус"? Владимир Путин объяснил, что власти всегда рассматривали его "не как закрытый элитный клуб для избранных, а как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции". И наработки центра пригодятся для всей страны. С момента создания "кузницы талантов" в 2015 году ее выпускниками стали более 40 тысяч ребят, в том числе дети с выдающимися способностями. Что представляет собой федеральная территория? Новый статус получил городской округ Сириус площадью 1,4 тыс. га и населением 12,5 тысячи жителей на побережье Черного моря. Здесь расположен основной комплекс олимпийских объектов. И именно наследие Олимпиады станет основой для развития "Сириуса". "Там отличная инфраструктура - объекты, дороги, вокзалы, порты. И есть интеллектуальная составляющая", - объяснил один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Чем отличается "Сириус" в новом статусе? Де-юре это новый вид публично-правового образования. Федеральная территория получит самостоятельные органы публичной власти. Это Совет и администрация - разрешено создавать и иные органы, если это будет предусмотрено уставом. Совет формируется на пять лет, выборы в него должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года. После выборов Совет по представлению президента изберет главу, а до этого президент назначит в "Сириус" врио главы. Территория получит экономическую самостоятельность, собственный бюджет (он начнет формироваться с 2022 года) и имущество.

Конкретные вопросы функционирования территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Органы публичной власти "Сириуса" будут наделены широкими полномочиями, которые позволят им принимать оперативные решения. Власти территории смогут принимать акты в целях создания благоприятных условий для научно-технологического развития, образовательной и иной деятельности. В исключительной компетенции Совета - утверждение стратегии социально-экономического развития территории. Правда, местным властям не дадут право законодательной инициативы на федеральном уровне. Кроме того, "Сириус" не станет отдельным избирательным округом - останется частью соответствующего Краснодарского округа.

Что даст создание такой территории России? На основе нынешнего "Сириуса" будет создан современный инновационный, научный, образовательный и туристический центр. При этом "Сириус" не будет закрытым городом и "государством в государстве", подчеркнул Павел Крашенинников. Этот федеральный центр будет работать на всю страну. Создание в РФ такой территории позволит привлекать молодежь в науку, образование и культуру, считает глава комитета.

Его соавтор, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что благодаря созданию в "Сириусе" уникальных условий для образования государство получит новое поколение высококлассных специалистов. Наиболее успешные проекты "Сириуса", считает сенатор, будут использоваться и в других регионах России.

"Сириус" будет сиять для всей страны, но и об интересах жителей территории не забудут. Ведь предусмотренная законом система органов власти позволит обеспечить реализацию их интересов, заверил Клишас.