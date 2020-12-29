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29.12.2020 12:46
Рубрика: Власть

Бывший вице-мэр Сочи и Ялты возглавила департамент Краснодара

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Бывшего вице-мэра Сочи и Ялты Ирину Романец назначили директором департамента внутренней политики Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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За кандидатуру Ирины Романец проголосовали депутаты городской думы Краснодара на шестом внеочередном заседании. В работе принял участие и глава кубанской столицы Евгений Первышов.

Департамент внутренней политики был создан в Краснодаре 17 декабря в результате реорганизации другого департамента - по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами. Из него выделили в отдельную структуру управление общественной безопасности и правопорядка. А обновленное подразделение получило название департамента внутренней политики.

В мэрии Краснодара пояснили, что работа новой структуры включает взаимодействие не только с политическими партиями и общественными организациями, но и со всеми жителями города. А перед только что назначенным директором департамента стоят задачи по усилению этой работы, используя уже накопленный опыт.

Ирина Романец окончила Челябинский государственный институт культуры, а позже - Краснодарский юридический институт МВД России. Таким образом, получила два высших образования.

С 1993 по 2001 год она работала в администрации Краснодарского края в комитете по делам молодежи, а затем - в ВДЦ "Орленок" в качестве первого заместителя генерального директора. В 2003-2004 годах Ирина Романец возглавляла комитет по делам молодежи Краснодарского края. Также в определенное время она была руководителем государственной инспекции труда в Краснодарском крае. Десять лет - с 2008 по 2018 год она работала в мэрии Сочи на должности заместителя главы города-курорта и курировала вопросы образования, здравоохранения, социальной и молодежной политики. А последнее место работы Ирины Романец - пост вице-мэра города Ялты, где она была руководителем аппарата администрации.

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