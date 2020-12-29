Число вакансий в Крыму увеличилось на 34 процента

Новости

Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом в рекорд-компании мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 15:41

Нужные люди

Число вакансий в Крыму увеличилось на 34 процента
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Юга России № 295(8349)
По данным центра занятости населения, в январе-ноябре 2020-го в республике признаны безработными 72 тысячи человек. Это в 5,6 раза больше, чем в прошлом году. Вместе с тем за год, по информации "Авито", на 34 процента стало больше вакансий в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Каких специалистов ищут работодатели, а кто оказался невостребованным на рынке труда, выяснил корреспондент "РГ".

С начала года работодатели заявили в центр занятости о 70,9 тысячи вакансий (в прошлом году их было 75,6 тысячи). На конец ноября были актуальны 14 тысяч вакансий. На эти рабочие места претендует 51,8 тысячи человек. Предприятиям и учреждениям по-прежнему нужны врачи, медсестры, учителя, подсобные рабочие, водители, уборщики, повара.

В Крыму социальные предприниматели получат гранты на развитие бизнеса

Вместе с тем в "Авито Работа" отмечают, что за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось количество объявлений о найме почти по всем специальностям. Особенно востребованными оказались госслужащие. Этих вакансий стало больше на 126 процентов. Также требуются медработники, фармацевты и строители. При этом на 39 и 27 процентов снизился спрос на страховщиков и банкиров. На пять процентов оказались менее востребованы бухгалтеры.

В 2020 году изменилась и структура спроса на вакансии.

"В первую очередь, это проявляется в том, что сейчас гораздо больше людей ищут любую работу, не требующую опыта: 25 процентов резюме против 12 процентов в 2019 году. Иными словами, если в прошлом году значительная доля крымчан и приезжих рассчитывала на работу в конкретных сферах, например, продажи, гостиницы, рестораны и строительство, то в этом году многие готовы согласиться на любую вакансию", - отмечают специалисты "Авито".

Медианная зарплата, отражающая количество денег, которые получает среднестатистический работник в Крыму, за год увеличилась примерно на четыре процента и составила 28 тысяч рублей. На 5 - 15 процентов зарплата выросла в автомобильном бизнесе, охране, бухгалтерии, ЖКХ, образовании и науке. Еще ощутимее она увеличилась у госслужащих: на 22 процента за год, до 30,5 тысячи рублей. Также рост зарплаты на 20 процентов, до 30 тысяч рублей, отмечен в сфере консультирования. А вот у фитнес-тренеров и сотрудников бьюти-индустрии зарплата снизилась за год на 20 процентов, до 20 тысяч рублей в месяц.

В Крыму вырос спрос на специалистов в сфере продаж, почтальонов, медиков

- В целом в России бурно развивается интернет-торговля и сервисы доставки. Становятся более востребованы курьеры, водители, экспедиторы. Среди работодателей и соискателей растет популярность работы, отличающейся от классической пятидневки, например, на неполный день или со свободным графиком. Можно ожидать проявления похожих тенденций в Крыму, - говорит руководитель по развитию "Авито Работа" Дмитрий Пучков.

Гендиректор кадрового агентства "Глабар" Ксения Волкина отмечает, что для регионального рынка труда характерно сокращение трудоспособного населения и высокий уровень теневой занятости.

Так, по данным переписи 2014 года, экономически активное население (в возрасте от 15 до 72 лет) составляет 86 процентов, безработные - 14 процентов. Ситуация в Крыму хуже, чем в целом в России, где безработных 9 процентов. Помимо этого, на одну тысячу трудоспособного населения приходится 774 человека нетрудоспособного возраста, тогда как в среднем в России этот показатель составляет 623 человека.

По данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года доля неофициально работающих в республике составляла 41,3 процента, по этому показателю Крым вышел на шестое место среди российских регионов.

По словам эксперта, в Крыму ежегодно наблюдается дефицит линейного персонала. В этом году ситуация обострилась из-за пандемии.

Фото: Мария Орлова / РГ
Количество самозанятых в Крыму достигло 8,9 тысячи человек

- Крым нуждается в кадрах. Например, гостиницы и отели в этом сезоне столкнулись с нехваткой сотрудников. Многим сезонным работникам, которые приезжают на полуостров с материка, помешали выехать из своих регионов ограничения. Я знаю владельцев отелей и гостиниц, которые сами по ночам мыли полы и лестницы, - говорит Ксения Волкина.

По мнению эксперта, одна из причин, по которой в Крыму увеличилось число безработных, - это нежелание людей терять повышенное пособие, которое они получают с весны в центре занятости, поэтому они предпочитают работать неофициально.

В целом же, по словам Ксении Волкиной, в пандемию появились новые возможности, главное, суметь ими воспользоваться.

- Теперь можно работать дистанционно, и не только в границах одного города. Сегодня, чтобы быть востребованным специалистом, надо обучаться и развиваться, изучать все, что связано с интернетом, диджитал-маркетингом, автоматизацией рабочих процессов. Если человек на компьютере еле-еле одним пальцем нажимает клавиши, рассчитывать на достойное рабочее место и хорошую зарплату ему не стоит, - считает эксперт.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Умер французский модельер Пьер Карден
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС