На Кубани обнаружили взрывное устройство на железнодорожном мосту

На Кубани у опоры железнодорожного моста рядом со станцией Староминская обнаружили самодельное взрывное устройство.

"Предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами обнаружил дорожный рабочий", - сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона.

В полиции на данный момент никак не прокомментировали происшествие, однако подтвердили, что факт имел место.

После информации о предполагаемом взрывном устройстве, движение поездов на этом направлении остановили. К опоре моста, где была примотана самодельная бомба, направили служебную собаку, сообщил источник в экстренных службах края. Овчарка обнюхала конструкцию и села рядом, показывая, что взрывчатка настоящая.

После этого к месту ЧП направились взрывотехники ФСБ. Они установили, что самодельная конструкция состояла из баллона с газом и двух бутылок - с бензином и дизельным топливом. Устройство было успешно обезврежено, после чего движение поездов вновь возобновили.