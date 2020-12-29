Начались исследования особенностей генотипа жителей Ростовской области

Учеными Южного федерального университета проводится анализ особенностей генотипа жителей Ростовской области. Исследуются генетические характеристики, ассоциированные с повышенным риском формирования избыточной массы тела и ожирения, а также генетических маркеров нарушения репродуктивной функции человека.

Как отметила доктор биологических наук Елена Машкина, знание индивидуальных генетических особенностей имеет крайне важное значение для развития персонализированной и предиктивной медицины.

Особенности генома человека могут отражать его способности к определенным видам деятельности. Существует целое направление в спортивной генетике, когда генетическое тестирование позволяет оценить, например, скоростные и силовые возможности человека.

- Генетические факторы могут определять эффективность применения ряда лекарственных препаратов - дозы препаратов, имеющих терапевтический эффект могут различаться у людей с разным генотипом, - рассказала Елена Машкина.

Доцент ЮФУ также отметила, что знание конкретной мутации, которая привела к развитию заболевания у конкретного человека, в ряде случаев делает возможным разработку индивидуальной стратегии лечения.