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29.12.2020 15:58
Рубрика: Происшествия

Под Туапсе к тушению крупного лесного пожара привлекли вертолет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Пшиском и Гойтском лесничествах Туапсинского района загорелась лесная подстилка.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, сообщение об инциденте поступило во вторник в 12.05 от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра. Площадь пожара - 10 гектаров, активного горения - 400 квадратных метров.

На место происшествия направлена оперативная группа ведомства под руководством заместителя начальника по государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Андрей Потахов. В Главном управлении работает межведомственный оперативный штаб по тушению пожара.

К тушению пожара привлечено 106 человек и 15 единицу техники. В 14.35 взлетел вертолет Ка-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. По состоянию на 15.25 было осуществлено два сброса воды общим объемом 10 тонн.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Лесные пожары

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