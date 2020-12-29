Под Туапсе к тушению крупного лесного пожара привлекли вертолет

В Пшиском и Гойтском лесничествах Туапсинского района загорелась лесная подстилка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, сообщение об инциденте поступило во вторник в 12.05 от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра. Площадь пожара - 10 гектаров, активного горения - 400 квадратных метров.

На место происшествия направлена оперативная группа ведомства под руководством заместителя начальника по государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Андрей Потахов. В Главном управлении работает межведомственный оперативный штаб по тушению пожара.

К тушению пожара привлечено 106 человек и 15 единицу техники. В 14.35 взлетел вертолет Ка-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. По состоянию на 15.25 было осуществлено два сброса воды общим объемом 10 тонн.