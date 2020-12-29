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29.12.2020 10:55

Предполетная проверка

Проект вертолетного кластера в Батайске направлен на экспертизу
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 295(8349)
Строительство аэродрома летно-испытательной станции в создаваемом вертолетном кластере в городе Батайске может начаться во втором квартале 2021 года. Проект находится на рассмотрении в Минпромторге России и Главном управлении государственной экспертизы.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- Положительное заключение ожидается в первом квартале 2021 года, после чего предприятие сможет приступить к строительно-монтажным работам, - сообщил заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

Фото: Пурбу Таши / Синьхуа
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Напомним, что впервые о превращении Батайска в вертолетную столицу России было заявлено осенью 2014 года. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Минпромторг РФ, правительство Ростовской области и госкорпорация Ростех. Отличием вертолетного кластера в Батайске от подмосковного Национального центра вертолетостроения в Томилино является его техническая направленность.

Кластер будет включать летно-испытательный комплекс, сборочное производство вертолетов семейства Ми-28, Ми-35, Ми-26, центр компетенции по производству деталей из композитных материалов, центр поддержки эксплуатации вертолетной техники и филиал вертолетной академии. Рабочими местами планировалось обеспечить порядка десяти тысяч человек. Предположительная оценка инвестиций, по данным расчетов шестилетней давности, составляла около 20 миллиардов рублей.

Работы начались в 2015 году. "Роствертол" провел комплекс мероприятий по обустройству аэродрома Батайска. Выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы, оборудован командно-диспетчерский пункт, введено в эксплуатацию специальное светосигнальное метеорологическое оборудование, которое позволяет совершать учебные и тренировочные полеты, получен сертификат аэродрома экспериментальной авиации. Затем проект кластера был скорректирован, в связи с чем возникла необходимость пройти повторную экспертизу.

Отметим, что кроме военных машин в вертолетном кластере под Ростовом планировалось наладить серийный выпуск средних гражданских вертолетов. Разработка перспективного скоростного вертолета (ПСВ) предусмотрена федеральной целевой программой "Развитие гражданской авиационной техники России". Согласно ей ПСВ должен обеспечивать дальность перелета до 1,5 тысячи километров. На первом этапе программы крейсерская скорость машины составит 300 - 350 километров в час, на втором этапе - около 450. Вертолет массой 10 - 12 тонн ориентирован на потребности авиационного рынка. В пассажирском варианте его вместимость составит 21 - 24 человека. Также разрабатываются специализированные версии вертолета: поисково-спасательный, патрульный и медицинский. Машина предназначена для замены вертолетов семейства Ми-8/17.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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