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29.12.2020 16:07
Рубрика: Экономика

В горных районах Кубани испытают радиомаяки для поиска туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани в этом зимнем курортном сезоне туристические компании будут испытывать современные системы безопасности - опытные образцы персональных радиомаяков. Они предназначены для передачи аварийного сообщения с места бедствия в международную спутниковую поисково-спасательную систему. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Сигнал, передаваемый радиомаяками, содержит точные координаты и позволяет быстро обнаружить попавших в беду туристов и оперативно вызвать спасателей. Причем туристы получат обратную связь, что их сигнал принят и поисково-спасательная операция уже началась.

Радиомаяки будут использовать для организации экстремального отдыха и туризма. Сначала такие системы испытают в горных районах Кубани.

- В Краснодарском крае 94 туристических маршрута разного уровня сложности и различной протяженности, - рассказала временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина. - Ежегодно по ним проходит более 350 организованных туристских групп. Внедрение такой системы позволит сократить время на оказание помощи пострадавшим и снизить материальные затраты на проведение аварийно-спасательных работ.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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