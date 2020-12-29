В Крыму начались выплаты обманутым дольщикам

Первые 33 участника долевого строительства многоквартирных домов в Крыму, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получили из бюджета выплаты на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

- Это беспрецедентные меры поддержки для пострадавших людей, - сказал вице-премьер. - Никогда ничего подобного не было.

По данным Крымского Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, в общей сложности в регионе пострадавшими считаются около 1000 человек. Выплаты им будут осуществляться на протяжении трех лет. В следующем году на эти цели из федерального бюджета будет выделено от 300 до 400 миллионов рублей. По словам Евгения Кабанова, речь идет примерно о 50 многоквартирных домах.

- Это те объекты, на которых земля была выделена под индивидуальное жилищное строительство, но владельцы участков, нарушив закон, построили на них многоквартирные дома, - уточнил Евгений Кабанов.

Четыре дома с высокой степенью готовности были введены в эксплуатацию, и их владельцы получили права собственности на квартиры.

- Там, где в квартирах уже висели занавески, где люди жили в них, мы пошли навстречу и ввели эти дома в правовое поле, - уточнил вице-премьер.

Что касается остальных незаконных объектов, то построенные на участках ИЖС многоквартирные дома будут снесены, а сами участки продадут с аукциона, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы бюджеты.

В уходящем году Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в рамках оказания юридической помощи бесплатно для пострадавших граждан подготовил около 200 исковых заявлений о взыскании денежных средств с застройщиков на сумму более 300 миллионов рублей. Сотрудниками фонда также направлены порядка 70 исковых заявлений о признании за гражданами права собственности на 3000 квадратных метров жилья.