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29.12.2020 15:00
Рубрика: Общество

В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19

Текст: Николай Грищенко

В части Южного военного округа поступило 10500 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Это третья и самая масштабная партия препаратов, полученных в ходе прививочной кампании.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"На сегодняшний день оба компонента вакцины получили уже 2300 тысячи военнослужащих и медицинского персонала ЮВО", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в подразделениях округа завершается вакцинация около 3,5 тысячи военнослужащих первым компонентом вакцины второй партии.

Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции.

В регионах Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область СКФО Дагестан Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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