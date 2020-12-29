В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19

В части Южного военного округа поступило 10500 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Это третья и самая масштабная партия препаратов, полученных в ходе прививочной кампании.

"На сегодняшний день оба компонента вакцины получили уже 2300 тысячи военнослужащих и медицинского персонала ЮВО", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в подразделениях округа завершается вакцинация около 3,5 тысячи военнослужащих первым компонентом вакцины второй партии.

Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции.