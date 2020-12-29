Новости

Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом в рекорд-компании мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 16:47

Будут и сливки

Трудолюбивая семья в сибирской глубинке развивает животноводство
Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 296(8350)
На маленькую деревню Маслова в Тобольском районе, где проживает чуть более 200 человек, приходится три сельских предпринимателя. Фарид Бакиев заготавливает корма по заказу северян, а пенсионерка Салиха Муратбакиева и ее старшая дочь Айсылу Дмитриева занимаются животноводством, единственные на всю округу: первая развивает личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и держит молочное стадо, а вторая зарегистрировала крестьянско-фермерское и ежегодно увеличивает мясное поголовье. С открытием своего дела 13 лет назад семья связывала большие надежды на будущее, но оказалось, что самая серьезная проблема в глубинке - рабочие руки.
Салиха Муратбакиева никогда не унывает. С другим характером такое дело не поднять. Фото: Ирина Никитина/РГ Салиха Муратбакиева никогда не унывает. С другим характером такое дело не поднять. Фото: Ирина Никитина/РГ
Салиха Муратбакиева никогда не унывает. С другим характером такое дело не поднять. Фото: Ирина Никитина/РГ

Салиху, в прошлом бухгалтера и завхоза, открыть ЛПХ надоумила администрация. В деревне ничего, кроме начальной школы, ФАПа и пары магазинчиков, давно нет, а тут все-таки собственное хозяйство, фундамент для крепкой крестьянской жизни. В то время в регионе действовала агропрограмма, в рамках которой сельхозпредприниматель мог получить господдержку на строительство мини-фермы, приобретение животных и техники: сам вкладывал 20 процентов, а 80 добавлял областной департамент АПК. Первоначальную сумму в размере миллиона рублей женщина взяла в кредитном кооперативе, а погасить заем раньше срока смогла благодаря увеличенной бюджетной субсидии на закуп молока у частников.

Работы Муратбакиевы не боятся. Старшие говорят, что зачастую ими движут азарт и авантюризм. Во всяком случае, брать новые кредиты они не опасаются - уверены, что отдать смогут. Правда, масштаб бизнеса им пришлось уменьшить.

Фото: iStock
Фермерам разрешат торговать прямо с огорода

Еще летом в масловских загонах мычали 155 коров и бычков. За тремя центнерами молока сюда ежедневно приезжала машина Тобольского гормолзавода. Однако осенью два десятка черно-пестрых коров пришлось убрать. Без дополнительных рабочих рук управлять большим хозяйством все труднее: безработные соседки устраиваться доярками не спешат, их мужей даже на сезонные работы не дозваться. На ферме ведь труд не из легких, даже если доить с помощью современных систем и корма заготавливать новейшей косилкой.

- Сколько уговаривала деревенских: приходите ко мне работать, никто не откликнулся, - разводит руками Салиха. - И ясно почему: животных надо знать-понимать, а землю, которая их и нас кормит, любить. К сожалению, сейчас это редко встречается.

Когда поголовье уменьшилось и поставлять прежние объемы на молзавод стало невозможно, фермеры наладили сбыт в кооператив Вагайского района. А сейчас Салиха с мужем Авитом, дочерьми Айсылу, Алсу и сыном Айратом производят и реализуют молочную продукцию самостоятельно. Женщины занимаются приготовлением творога, сметаны, сливок, масла, сыра. Мужчины развозят продукцию по адресам, торгуют на рынке в Тобольске. Как говорят в этой семье, было бы желание что-то изменить, а выход найдется всегда.

Клан Муратбакиевых (по-другому и не скажешь!) вызывает уважение. Трудолюбивые родители сумели воспитать достойную смену. Айсылу, например, не только разводит салерсов, но и сеет овес, многолетние травы, на одном из полей выращивает пшеницу. Ее муж увлечен пчеловодством. Алсу с супругом всегда на подхвате. Сестры, кстати, попытали счастья в больших городах и решили, что в деревне все-таки лучше. Айрат приезжает помогать родным из Тобольска. Даже маленькие внуки Салихи и Авита уже трудятся: пасут телят, работают в теплицах, ездят на тракторе. Пока соседи ждут очередного пособия.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Умер французский модельер Пьер Карден
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС