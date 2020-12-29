На маленькую деревню Маслова в Тобольском районе, где проживает чуть более 200 человек, приходится три сельских предпринимателя. Фарид Бакиев заготавливает корма по заказу северян, а пенсионерка Салиха Муратбакиева и ее старшая дочь Айсылу Дмитриева занимаются животноводством, единственные на всю округу: первая развивает личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и держит молочное стадо, а вторая зарегистрировала крестьянско-фермерское и ежегодно увеличивает мясное поголовье. С открытием своего дела 13 лет назад семья связывала большие надежды на будущее, но оказалось, что самая серьезная проблема в глубинке - рабочие руки.

Салиху, в прошлом бухгалтера и завхоза, открыть ЛПХ надоумила администрация. В деревне ничего, кроме начальной школы, ФАПа и пары магазинчиков, давно нет, а тут все-таки собственное хозяйство, фундамент для крепкой крестьянской жизни. В то время в регионе действовала агропрограмма, в рамках которой сельхозпредприниматель мог получить господдержку на строительство мини-фермы, приобретение животных и техники: сам вкладывал 20 процентов, а 80 добавлял областной департамент АПК. Первоначальную сумму в размере миллиона рублей женщина взяла в кредитном кооперативе, а погасить заем раньше срока смогла благодаря увеличенной бюджетной субсидии на закуп молока у частников.

Работы Муратбакиевы не боятся. Старшие говорят, что зачастую ими движут азарт и авантюризм. Во всяком случае, брать новые кредиты они не опасаются - уверены, что отдать смогут. Правда, масштаб бизнеса им пришлось уменьшить.

Еще летом в масловских загонах мычали 155 коров и бычков. За тремя центнерами молока сюда ежедневно приезжала машина Тобольского гормолзавода. Однако осенью два десятка черно-пестрых коров пришлось убрать. Без дополнительных рабочих рук управлять большим хозяйством все труднее: безработные соседки устраиваться доярками не спешат, их мужей даже на сезонные работы не дозваться. На ферме ведь труд не из легких, даже если доить с помощью современных систем и корма заготавливать новейшей косилкой.

- Сколько уговаривала деревенских: приходите ко мне работать, никто не откликнулся, - разводит руками Салиха. - И ясно почему: животных надо знать-понимать, а землю, которая их и нас кормит, любить. К сожалению, сейчас это редко встречается.

Когда поголовье уменьшилось и поставлять прежние объемы на молзавод стало невозможно, фермеры наладили сбыт в кооператив Вагайского района. А сейчас Салиха с мужем Авитом, дочерьми Айсылу, Алсу и сыном Айратом производят и реализуют молочную продукцию самостоятельно. Женщины занимаются приготовлением творога, сметаны, сливок, масла, сыра. Мужчины развозят продукцию по адресам, торгуют на рынке в Тобольске. Как говорят в этой семье, было бы желание что-то изменить, а выход найдется всегда.

Клан Муратбакиевых (по-другому и не скажешь!) вызывает уважение. Трудолюбивые родители сумели воспитать достойную смену. Айсылу, например, не только разводит салерсов, но и сеет овес, многолетние травы, на одном из полей выращивает пшеницу. Ее муж увлечен пчеловодством. Алсу с супругом всегда на подхвате. Сестры, кстати, попытали счастья в больших городах и решили, что в деревне все-таки лучше. Айрат приезжает помогать родным из Тобольска. Даже маленькие внуки Салихи и Авита уже трудятся: пасут телят, работают в теплицах, ездят на тракторе. Пока соседи ждут очередного пособия.