В этом году 67 процентов работающих свердловчан останутся без новогодних корпоративов - такие цифры приводит служба исследований HeadHunter. Отказаться от массовых праздников рекомендовали региональные власти: ситуация с коронавирусом на Урале напряженная. Многие работодатели к совету прислушались. "РГ" решила выяснить, на что бизнес-структуры и организации пустили сэкономленные средства.

Руслан Долженко, директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС:

- Вместо традиционного корпоратива в этом году мы провели утреннее торжественное чествование лучших сотрудников, студентов и активистов. Мы рады, что в этом году у нас неплохо прошла приемная кампания, преподаватели быстро освоили онлайн-технологии, есть яркие достижения в науке. Поэтому все финансовые "излишки" направлены на годовую премию - поощрение членов трудового коллектива. Конечно же, дети сотрудников получат новогодние подарки.

Наталья Никифорова, директор департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций Группы Магнезит:

- Мы не первый год придерживаемся правила: "благотворительность вместо новогодних сувениров и корпоративов", то есть сэкономленные средства направляем на благотворительные цели. К Новому году подарки от компании получают не только ветераны и дети сотрудников, но и ребятишки подшефного детского дома в Бакале. В этом году каждый воспитанник получил по большому пакету с корпоративным мультгероем Магником, в нем помимо набора сладостей - яркая многофункциональная "ледянка", которую можно использовать не только для катания с горок, но и во время походов и пикников, и настольная игра "Маг-Маг".

Отказаться от массовых праздников рекомендовали власти: ситуация с коронавирусом на Урале напряженная

А десятилетней Оле из многодетной семьи, участнице акции "Елка желаний", компания преподнесла настоящий сюрприз. В гости к девочке пришел Дед Мороз и подарил телескоп и книгу об искусстве, поскольку у Оли много творческих увлечений. Она интересуется астрономией, поет, танцует, мечтает стать оперной певицей и выступить у Эйфелевой башни. Подарки от Группы Магнезит получили также старшие брат и сестра юной исследовательницы космоса.

Михаил Ловков, исполнительный директор компании "ФОРЭС":

- Мы отказались от организации любых массовых мероприятий с начала пандемии. Учитывая, что заболеваемость в регионе с весны 2020 года только росла, были приняты решения не проводить никаких запланированных ранее юбилейных празднований - в этом году компания отметила 20-летие. Учитывая, что действуют ограничения, введенные указом губернатора Свердловской области, а Роспотребнадзор не анонсировал ослабления специального противоэпидемического режима, ни в головном офисе, ни в подразделениях компании не будут проводиться новогодние корпоративы. При этом мы решили помочь муниципалитетам с украшением общественной территории к новогодним праздникам. В Асбесте компания вместе с партнерами профинансировала установку ледового городка, а в Сухом Логу - городской елки.

Юрий Суханов, и.о. гендиректора ФБУ "УРАЛТЕСТ":

- В соответствии с рекомендациями губернатора мы не будем проводить ни корпоратив, ни детскую елку. Высвободившиеся средства планируем потратить на дополнительную помощь пенсионерам учреждения, развитие различных творческих инициатив сотрудников, словом, на социальные нужды. Этому направлению работы всегда уделялось внимание: у нас действует коллективный договор, в котором предусмотрен обширный перечень мер поддержки, прежде всего молодых специалистов и работников с детьми. Кстати, в 2020 году "УРАЛТЕСТ" занял первое место в отраслевом конкурсе "Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства", поэтому у нас не было сомнений, на что направить сэкономленные деньги.

Валерий Ананьев, генеральный директор компании "Атомстройкомплекс":

- Что бы ни происходило в мире, нельзя лишать людей ощущения праздника. В группе компаний "Атомстройкомплекс" работают порядка 6000 человек - это персонал строительных подразделений, заводов, проектного института и других связанных подразделений. Мы отказались в этом году от проведения массовых мероприятий, но дарим особенный новогодний подарок каждому сотруднику, а тот, кто отработал в компании долгий срок, в честь 25-летия "Атомстройкомплекса" получил от руководства памятный ювелирный знак.