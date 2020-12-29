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29.12.2020 16:53

Температура рынка

На объемы производства в Зауралье повлияли пандемия и погода
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 296(8350)
По результатам января-ноября 2020-го индекс промышленного производства (ИПП) в Зауралье составил 94,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отгружено продукции на 129,9 миллиарда рублей. При этом до 97,8 процента упал ИПП обрабатывающих предприятий, занимающих в структуре промышленности львиную долю - 82,6 процента. В добыче полезных ископаемых, которая была самой устойчивой отраслью и долгое время показывала положительную динамику, тоже снижение на 0,7 процента. Но самый ощутимый спад отмечается в сфере производства энергии и тепла - здесь индекс дотянул лишь до 80,5 процента.

По мнению директора регионального департамента экономического развития Владимира Ковалева, на ситуацию, безусловно, повлияла пандемия, хотя были и другие причины. Когда весной на территории России ввели локдаун, правительство Зауралья постаралось сохранить максимальное количество работающих предприятий, тогда как во многих других субъектах придерживались иной политики. Где-то закрывали все предприятия, где-то частично. Поскольку между регионами существуют кооперационные связи, то произошел разрыв производственных цепочек, поставщики материалов и оборудования не смогли вовремя отгрузить продукцию по назначению, что отразилось на индексе промышленного производства.

Кроме того, на ситуацию повлияло снижение деловой активности иностранных заказчиков, ограничения на вывоз продукции в определенные страны. Впрочем, у некоторых компаний региона снижение экспорта было плановым, например, ведущее оборонное предприятие отгрузило основную массу продукции по крупным экспортным контрактам в прошлом году, а в нынешнем выполняло лишь небольшие заказы.

Во время пандемии более чем на треть выросли объемы производства на курганских фармацевтических предприятиях. Но на индекс промпроизводства региона это не оказало заметного влияния

Что касается производства энергии и тепла, в этой сфере индекс неуклонно снижается уже два года, и коронавирус тут явно ни при чем - ведь предприятия все это время работали. В генерирующей компании считают главным фактором снижения выработки энергии, особенно тепловой, климатические изменения: чем теплее зимы, тем ниже показатели.

Региональные власти между тем подчеркивают: хотя год был очень непростым, многие бизнес-структуры выполнили свои планы, а десять крупных и средних промышленных предприятий даже увеличили объемы производства. Среди них завод по выпуску пожарной техники. Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Казаков, по валовому объему реализуемой продукции прирост составил около 15 процентов к уровню прошлого года. Изготовлено 200 машин почти на 1,3 миллиарда рублей. Речь идет в первую очередь о контракте для МЧС России, в рамках которого 55 тяжелых пожарных автоцистерн переданы заказчику. Госзаказ, что и говорить, стал хорошей поддержкой.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, по мнению промышленников, многим помог выстоять пакет антикризисных мер, принятый в стране и области.

- В регионе с 30 до 50 процентов увеличили размер компенсации первоначального взноса по договорам лизинга для промышленных предприятий, - рассказывает гендиректор предприятия по выпуску сельхозтехники Кирилл Гринюк. - За счет этого мы приобрели оборудование для производства и инфраструктуры. Спада по итогам года не ожидаем, думаем, что даже чуть-чуть прирастем по выручке.

По его словам, коронавирусные ограничения заставили сельхозпроизводителей повернуться в сторону отечественного машиностроения, правда, кардинальных изменений на этом рынке пока не произошло: программа импортозамещения работает недостаточно продуктивно и требует корректировки.

Между тем во время пандемии более чем на треть выросли объемы производства на курганских фармацевтических предприятиях. Совместно с федеральным фондом развития промышленности они реализуют три масштабных проекта, на выпуск лекарственных препаратов из федеральной казны направлен почти миллиард. Но на ИПП региона это не оказало заметного влияния.

По прогнозам департамента экономического развития Курганской области, по итогам 2020 года индекс промышленного производства не достигнет 100 процентов, но уже в 2021-м вероятна положительная динамика. Одно из условий роста - инвестиции: сейчас в промышленном секторе Зауралья реализуется 116 проектов на общую сумму 33,4 миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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