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29.12.2020 17:09
Рубрика: Общество

Праздника много не бывает

Подарки от президента, губернаторов, мэров и благотворителей получают уральские ребятишки
Текст: Светлана Добрынина (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 297(8351)
Во всех регионах Уральского округа в эти дни проходит акция "Елка желаний". Волшебных деревьев уже столько, что ребятишки могут выбирать, на какую елочку, федерального или районного масштаба, "вывесить" свою мечту. Как заметил один из киногероев, праздника, как и подарков, много не бывает.
14-летнему Кириллу Останину из Каменска-Уральского подарили электрогитару с гарнитурой. Фото: Татьяна Андреева/РГ 14-летнему Кириллу Останину из Каменска-Уральского подарили электрогитару с гарнитурой. Фото: Татьяна Андреева/РГ
14-летнему Кириллу Останину из Каменска-Уральского подарили электрогитару с гарнитурой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первая возможность осуществить желание пришла вместе с заявлением президента РФ о выплате всем ребятишкам младше восьми лет по пять тысяч рублей. В УрФО такой подарок под елку получили свыше одного миллиона детей. Большинство живет на Среднем Урале, но и на отдаленном Ямале, где население - чуть более полумиллиона человек, новогоднему презенту обрадовались родители более 60 тысяч маленьких жителей региона. Интересно, что восемь тысяч карапузов появились на свет летом нынешнего года.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дамир Юсупов исполнил роль Деда Мороза в рамках акции "Елка желаний"

Акция "Елка желаний" зародилась два года назад и уже стала традиционной. Руководители министерств, главы регионов и городов считают делом чести превращаться в Дедов Морозов. Так, начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров исполнил мечту юной Софьи и в костюме доброго волшебника вместе со Снегурочкой лично привез девочке новогоднюю пихту плюс подарок.

Стать чудотворцем сможет каждый и в канун Старого Нового года. В Екатеринбурге, например, с 10 января "Елку желаний" откроют в парке "Россия - моя история".

Между тем в Екатеринбургском перинатальном центре решили каждого малыша, родившегося в канун Нового года и в дни праздников, считать маленьким Дедом Морозом. Новорожденных будут наряжать в красный колпачок и класть в конвертик, отороченный белым мехом. Колпачки и конвертики в виде сапожек уже сшили, их начнут выдавать 31 декабря.

Кстати

На Среднем Урале исполнилась мечта 14-летнего Кирилла Останина из Каменска-Уральского. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев с помощью волонтеров доставил мальчику электрогитару с гарнитурой, а также сертификат на онлайн-курсы по музыке. Лично выразить признательность за подарок не удалось - семья находится на карантине. По видеосвязи Останины рассказали, что Кирилл около года самостоятельно учится играть на акустической гитаре, которую одолжил дядя, но ему давно хотелось взять в руки электрическую. Теперь родители смогут записать сына в музыкальную школу.

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