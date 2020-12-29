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29.12.2020 11:02
Рубрика: Общество

В Челябинске появились мусоровозы от Деда Мороза

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба "ЦКС" Фото: Пресс-служба "ЦКС"
Фото: Пресс-служба "ЦКС"

В канун Нового года в Челябинске появились мусоровозы, украшенные праздничной символикой и иллюминацией. Как выяснилось, акция организована регоператором по обращению с ТКО для привлечения внимания автовладельцев к проблеме неправильной парковки личных машин, мешающих проезду спецтранспорта.

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- Мы решили внести свой вклад в создание новогодней атмосферы. А заодно и напомнить челябинцам о правильной парковке транспорта во время длинных каникул, - пояснили коммунальщики. - Маршруты движения украшенных мусоровозов выстроены так, чтобы их можно было увидеть во всех районах Челябинска.

Кроме своей обычной работы водители мусоровозов оставляют послания на лобовых стеклах припаркованных вблизи контейнерных площадок машин. В них говорится: "Дорогой друг! Оставленный у контейнерной площадки автомобиль может стать помехой для вывоза отходов! Не паркуй машину рядом с мусорными баками и в узких проездах. Подари городу чистоту!".

В компании рассчитывают, что новогодние послания возымеют действие, и помех на пути мусоровозов в праздники не возникнет.

Кстати

О переполненных контейнерных площадка в Челябинске в новогодние праздники можно будет сообщить по телефону диспетчерской службы ЦКС: 8 (351) 200-33-83, добавочный номер 628.

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