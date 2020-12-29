Впервые за 50 лет Курганскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) капитально отремонтировали. В числе самых дорогостоящих покупок - многофункциональный цифровой рентген на три рабочих места для обследования тяжелых больных. Вскоре ожидают аппарат, который иногда называют искусственной печенью за способность избавлять кровь от токсинов.

В отделении реанимации появится пульт, на который будут выводиться все показатели состояния больных.

С 1971 года, когда построили Курганскую БСМП, в здании не было столь масштабной реконструкции. На ремонт и оснащение из федерального бюджета выделили 200 миллионов рублей.

На заметку

В Зауралье с 1 по 10 января будут работать и аптеки, и поликлиники. В Кургане неотложная помощь в детской поликлинике доступна ежедневно с 8.00 до 20.00.

Будут открыты кабинеты функциональной диагностики, компьютерной томографии, рентгенкабинет. Кабинеты выписки льготных лекарств работают с 3 по 6 и с 8 по 10 января. Для записи на прием к врачу необходимо позвонить на единый номер 122 или (3522) 25-03-03.

В поликлиниках и больницах Челябинской области сформированы списки дежурных врачей на каждый праздничный день. Открыты прививочные кабинеты.

Горячие линии минздрава: (351) 240-15-16, 8-800-201-41-88. Телефон службы психологической помощи (351) 269-77-77.