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29.12.2020 17:11
Рубрика: Общество

"Корона" под прицелом

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 297(8351)
За последние три недели в Тюменскую область поступило 2600 доз вакцины "Спутник V" для групп риска. Прививку поставили медикам, соцработникам, учителям и воспитателям областной столицы, Тобольска, Ялуторовска и Ишима.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Новые партии (приблизительно 73 тысячи доз) будут завозить и дальше. После праздников власти объявят, каким образом можно записаться на прививку. Скорее всего, достаточно оставить заявку в поликлинике по месту жительства и ожидать приглашения на процедуру по телефону. В настоящее время в области организовано 10 прививочных пунктов. В ближайшее время откроют еще 13.

А вот кампания по бесплатной вакцинации против гриппа в Тюмени завершилась. По данным Роспотребнадзора, к 20-м числам декабря прививки поставили около 915 тысяч человек. Кстати, в текущем месяце уровень заболеваемости ОРВИ в области ниже эпидемиологического порога.

На заметку

Дежурные врачи Тюмени будут принимать пациентов все новогодние праздники: в нечетные дни и 10 января - с 08.00 до 14.00, в четные дни и 9 января - с 08.00 до 18.00. Травматология областной клинической больницы № 2 дежурит 2 и 6 января с 08.00 до 14.00, 4 и 8 января - с 08.00 до 20.00. Амбулаторную помощь онкопациенты получат в областном "Медгороде", а также в больницах Тобольска, Ишима, Голышманово и Заводоуковска 4, 5, 6, 8 января с 08.00 до 14.00. Экстренную и неотложную медпомощь, в том числе по стоматологическому профилю, - круглосуточно.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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