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29.12.2020 16:42
Рубрика: Общество

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Добывающие компании сохраняют экологический баланс
Текст: Анатолий Пристанский (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 296(8350)
Восемь проектов из регионов Уральского федерального округа, из них шесть из Тюменской области и северных автономий, вошли в список победителей конкурса "Экологическая культура. Мир и согласие", проводимого неправительственным экологическим фондом имени Владимира Вернадского. Из других добрых новостей: на юге западносибирского макрорегиона число особо охраняемых природных территорий увеличат сразу на четверть, а по количеству высаженных в нынешнем году деревьев Югра и Тюменская область стали в РФ безусловными лидерами.
На резервуарах для технической и пожарной воды изображены 96 представителей животного и растительного мира региона, включая краснокнижных. Фото: Управление корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольск" На резервуарах для технической и пожарной воды изображены 96 представителей животного и растительного мира региона, включая краснокнижных. Фото: Управление корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольск"
На резервуарах для технической и пожарной воды изображены 96 представителей животного и растительного мира региона, включая краснокнижных. Фото: Управление корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольск"

На конкурс поступило свыше полутысячи заявок. Лучшими признаны 47 проектов - просветительского, образовательного, научно-исследовательского характера, а также природосберегающие, успешно реализованные промышленниками. В числе последних - разработчики Восточно-Таркосалинского нефтегазового месторождения, открытого в центральной зоне ЯНАО полвека назад и "самого разбуренного" из эксплуатируемых сегодня компанией "Новатэк".

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
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На нефтегазовых промыслах широко используют практику закачки воды в глубокие горизонты - для поддержания пластового давления. Извлекают углеводородное сырье опять же в смеси с водой, называемой пластовой. Она очень грязна, без тщательной очистки оставлять ее на поверхности нельзя, поэтому лучше использовать повторно, что и делают на этом ямальском месторождении. Технологически процесс отлажен безупречно, он позволяет не только значительно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, но и уменьшить себестоимость добычи.

А вот замысел, воплощенный на тобольской промплощадке "Сибура", где запущены новые предприятия глубокого нефтехимического передела, непосредственного отношения к производственному циклу не имеет. Он символический, яркий и необычный среди махин заводских корпусов, переплетений десятков тысяч труб. Любой человек, впервые ступивший на эту площадку, с пристальным интересом разглядывает рисунки, нанесенные на четыре резервуара для технической и пожарной воды. Они огромные, каждый высотой с пятиэтажку. Под стать им и изображения 96 представителей животного и растительного мира региона, включая краснокнижных. Основная задача арт-проекта: показать, что нефтехимики несут ответственность за сохранение природного разнообразия края, ежедневно напоминать об этом работникам компании.

Основная задача арт-проекта - показать, что нефтехимики несут ответственность за сохранение природного разнообразия края, ежедневно напоминать об этом работникам компании

Кстати сказать, среди сотен социально значимых проектов, воплощенных в РФ при поддержке "Сибура" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел", - передвижная интерактивная выставка "Прятки в тундре". Организовал ее в городе Губкинском музей освоения Севера, чтобы напомнить жителям Ямала о важности сохранения хрупкого биологического равновесия в арктических районах, испытывающих небывалый промышленный натиск. И вот губкинцы - среди победителей конкурса фонда Вернадского.

Фото: Вера Костамо/ РИА Новости
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В данном контексте "Сибур" уместно упомянуть и как дипломанта всероссийского конкурса "Надежный партнер - экология" за проект "Тобольский лес". У него помимо просветительской цели есть и практическая: волонтеры высадили в городе и его окрестностях 7,5 тысячи саженцев сибирской сосны. Они внесли посильный вклад, участвуя в национальной акции "Сохраним лес". За работниками "Уватнефтегаза", дочерней структуры Роснефти, - уже свыше 600 тысяч саженцев хвойных. В общей сложности в уходящем году тюменцы высадили на пустошах, согласно сводным данным федерального правительства, 3,5 миллиона деревьев, чуть меньше, чем жители Югры, за которыми 3,6 миллиона и абсолютное лидерство среди субъектов РФ. В первую пятерку вошла также Челябинская область.

В Тюменской области не только активно занимаются лесовосстановлением, но и увеличивают количество особо охраняемых природных территорий. Сейчас их 99, к концу 2025-го, по планам властей региона, должно быть уже 123. Сотая по счету скоро появится в Армизонском районе, где формируют заповедник на путях миграции, местах гнездования водоплавающих и околоводных краснокнижных птиц - розового и кудрявого пеликана, стерха, краснозобой казарки, турпана, лебедя-шипуна. Создание заповедника горячо приветствуют сотрудники кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета, предупреждающие о сокращении ареала безопасного обитания ряда представителей фауны, заметно поредевшей за последние полвека. Ученые исследовали лесостепные зоны на юге области, прилегающих к ней районов Южного Урала, Зауралья, Казахстана и предложили участки, где негативное воздействие от хозяйственной деятельности человека пока еще не ощущается, тоже перевести в категорию охраняемых.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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