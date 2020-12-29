Роспотребнадзор попросили не закрывать ветклиники в жилых домах

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов вступился за ветврачей и ветеринарные клиники, которые находятся в жилых домах.

Роспотребнадзор рассматривает возможность запретить их размещение там. Титов же считает это излишней мерой. Особенно сейчас, когда бизнес и так понес большие потери из-за пандемии коронавируса.

Уполномоченный обратился с письмом к главе Роспотребнадзора Анне Поповой (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Там, в частности, указывается, что в настоящее время в аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации находится проект Постановления "Об утверждении Санитарных правил СП 2.1-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий муниципальных образований" (далее - Проект СП 2.1-20). В новых санитарных правилах прописывается, что "не допускается размещать в помещениях многоквартирных домов: ветеринарных клиник, пунктов, кабинетов и других учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг, за исключением ветеринарных аптек".

В то же время действующий сейчас СанПиН допускает подобное соседство при условии, что ветеринарные клиники, размещенные в жилых многоквартирных домах, не оказывают услуг по содержанию животных. "В случае принятия с 1 января 2021 года Проекта СП 2.1-20 тысячам субъектов предпринимательской деятельности, самозанятым специалистам, оказывающим ветеринарные услуги без содержания животных по всей стране, придется искать новые помещения для указанной деятельности, а соответственно нести расходы по оборудованию помещений, переоформлять лицензии с учетом изменения фактического адреса. Считаю, что в сегодняшних реалиях, когда малый бизнес несет потери, запрет работы ветеринарных кабинетов в жилых домах является нецелесообразным. Кроме того, расположение таких объектов в многоквартирниках при соблюдении всех установленных нормативов не создает рисков, не оказывает негативного влияния на проживающих в жилом доме граждан, не нарушает их права и не оказывает негативного влияния на окружающую среду", - говорится в подписанном Титовым письме.

Уполномоченный по правам предпринимателей просит рассмотреть возможность внесения дополнений и изменений в п. 3.2.3. Проекта Санитарных правил СП 2.1-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий муниципальных образований", изложив его в следующей редакции: "Пункт 3.2.3. Не допускается размещать в помещениях многоквартирных домов: ветеринарных клиник, пунктов, кабинетов и других учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг с содержанием животных".