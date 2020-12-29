Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ

Министерство иностранных дел России сообщило о расширении списка граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. На Смоленской площади отметили, что Москва, в случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии, оставляет за собой право на применение дальнейших мер реагирования.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили об одном из истоков нарастания напряженности между странами. "На протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким партнерам с предложением о проведении двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности. Но власти ФРГ, констатируют в МИД РФ, "упорно игнорируют эти предложения". "Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РФ, является ответной мерой на деструктивные действия со стороны ЕС. Как уточняется в сообщении, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ.