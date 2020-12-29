Россия впервые стала мировым лидером по измерительным возможностям

Россия впервые в истории возглавила список ведущих национальных метрологических (измерительных) систем мира, обогнав шесть последних лет занимавших это место США. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Точностные и технические параметры разработанных в России эталонов и измерительного оборудования полностью соответствуют, а зачастую и превосходят зарубежные аналоги промышленно развитых стран, таких как Германия, США, Япония и других", - подчеркнул замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, слова которого приводятся в сообщении.

В большей степени метрические системы определяют технологии будущего. Как подчеркивается в сообщении, каждая новая измерительная возможность повышает конкурентоспособность России по экспорту высоких технологий и оборудования, а также создает условия для признания за рубежом сертификатов соответствия, выданных в России.

Международное бюро мер и весов (BIPM), сообщили в ведомстве, подтвердило, что российским метрологам удалось увеличить количество сличений и расширить диапазоны измерений физических величин в большинстве областей науки и техники, включая область критических технологий.

В Минпромторге напомнили, что странами-участницами Метрической конвенции являются 102 страны, обеспечивающие 98% мирового валового продукта. Страны с наивысшим количеством измерительных и калибровочных возможностей (по состоянию на 25.12.2020): Российская Федерация - 1792 единицы, США - 1696 единиц, Китай - 1678 единиц, Германия - 1544 единицы.