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29.12.2020 12:06
Рубрика: Общество

Россия выполнила в 2020 году меньше пусков, чем планировалось

Текст: Наталия Ячменникова

"Роскосмос" осуществил в этом году меньше космических пусков, чем планировалось, из-за известных трудных обстоятельств, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе

В апреле Рогозин рассказал, что "Роскосмос" запланировал 33 пуска, но девять из них могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb. К настоящему времени проведено 16 пусков российских космических ракет: по семь с Байконура и Плесецка и по одному с Куру и Восточного, сообщает РИА Новости. По графику на орбиту отправлены два пилотируемых корабля "Союз" и два грузовых "Прогресса" к МКС, шесть спутников связи "Гонец-М" и два телекоммуникационных аппарата "Экспресс". Кроме того, на орбиту были выведены спутники в интересах Минобороны РФ. Одним из главных космических событий года стал испытательный пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5", который состоялся после шестилетнего перерыва.

"В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнеров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира", - цитирует агентство слова главы "Роскосмоса" из предновогоднего поздравления к работникам ракетно-космической промышленности, которое опубликовано в газете "Сибирский спутник", выпускаемой компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".

Из-за банкротства британской компании OneWeb состоялись только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях "Союз". Старт южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 сдвинулся на 2021 год: причина - неготовность спутника. Из-за необходимости дополнительных проверок на 2021 год была перенесена отправка к МКС космического грузовика "Прогресс МС-16", а также первого метеоспутника "Арктика-М". Были отложены запуски нового лабораторного модуля "Наука" к МКС и совместной с Европой марсианской посадочной станции ExoMars.

Появилось видео пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный
Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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