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29.12.2020 19:26
Рубрика: Экономика

Жить с долгом и счастливо

Россияне снова начали активно брать потребительские кредиты
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Выдача потребительских кредитов российскими банками ускорилась и практически близка к тому, чтобы догнать допандемийные показатели, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть у "Российской газеты"). На это повлияла совокупность факторов - отложенный спрос, низкие ставки, пересмотр банками оценок рисков и сезонность. В Банке России считают, что темпы роста розничного кредитования снизятся, когда начнут расти доходы граждан.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ноябре (самые свежие на текущий момент данные. - "РГ") в России было выдано чуть больше миллиона потребительских кредитов на общую сумму свыше 272 млрд рублей, следует из статистики "Эквифакса". "Показатели чуть ниже, чем аналогичные в сентябре и октябре 2020 года, но по сравнению с кризисными весенними месяцами рост существенный, порядка 80%. Средняя сумма потребительского кредита стабильно находится в диапазоне 257 тысяч рублей, а по сравнению с ноябрем прошлого года данный показатель вырос на 40%", - рассказывает генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин. По его мнению, качество кредитного портфеля сейчас не вызывает особых опасений, а прогноз на последний месяц в году можно назвать осторожно-оптимистическим. Как правило, пик объемов приходится именно на декабрь, и связано это с увеличением покупательского спроса в новогодние праздники.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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При этом в ноябре запал заемщиков немного выдохся (1млн 59 тысяч выдач против 1,12 млн выдач в августе). Отложенный спрос на потребкредиты был в полной мере удовлетворен в августе - октябре, что и привело к некоторому спаду активности, объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Тем не менее спрос на кредиты остается заметно выше "карантинных" месяцев, к тому же большинство банков с того момента заметно ослабили свои риск-политики, указывает он.

По словам Доронкина, влияние на динамику рынка оказывает и существенный рост средней суммы потребительского кредита в 2020 году, что стало возможным благодаря рекордно низким ставкам, позитивно сказавшимся на уровне долговой нагрузки заемщиков. "К тому же с сентября временно отменены повышенные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что расширило круг потенциальных заемщиков даже в условиях сократившихся реальных доходов населения", - добавляет эксперт.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее рассказывала, что розничное кредитование в январе - сентябре 2020 года выросло на 5,9%. При этом ЦБ поддерживает этот рост и сохраняет контроль за ним, подчеркивала она. Набиуллина отмечала, что для регулятора сейчас важно поддержать кредитование, но при этом необходимо не допускать бесконтрольного роста долговой нагрузки людей.

Позднее Набиуллина указывала, что по мере восстановления выручки компаний и доходов граждан темпы роста кредитования снизятся. "Мы хотим, чтобы они стали больше потреблять, но даже если будут процентные ставки очень низкие, но люди не будут понимать, в какие сроки у них будут восстанавливаться доходы, насколько это восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места будут сохраняться, они не будут тратить", - предупреждала глава ЦБ.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Роман Маркелов
Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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