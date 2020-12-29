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29.12.2020 22:05
Рубрика: Спорт

Рождество в призах

Россияне выиграли гонку в Рупольдинге
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Павлова одержали победу в традиционной "Рождественской гонке" по биатлону, состоявшейся в немецком Рупольдинге. Наш дуэт был лучшим в обоих видах программы: масс-старте и гонке преследования.
Матвей Елисеев и Евгения Павлова не стеснялись эмоций на финише Рождественской гонки. Фото: AP Матвей Елисеев и Евгения Павлова не стеснялись эмоций на финише Рождественской гонки. Фото: AP
Матвей Елисеев и Евгения Павлова не стеснялись эмоций на финише Рождественской гонки. Фото: AP

Отечественный биатлон переживает тяжелые времена. 39 гонок подряд россияне не могут подняться на пьедестал. Да что там пьедестал, даже в десятку лучших в нынешнем сезоне наши заезжают с большим трудом. Было бы очень уныло входить в новый, 2021 год, не имея за плечами ничего, кроме такого невеселого багажа. Триумф Елисеева и Павловой дает надежду, что конца черной полосы ждать осталось недолго.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Рождественская гонка" состоит из двух этапов: сначала команды, состоящие из мужчины и женщины, бегут масс-старт, по итогам которого формируется стартовый порядок для гонки преследования. В обоих случаях гонка проходит по правилам супермикста, то есть каждый участник проходит по четыре огневых рубежа с соответствующими кругами. Победитель определяется по итогам преследования.

Наши в таком формате традиционно чувствуют себя комфортно. До успеха Елисеева и Павловой россияне выигрывали "Рождественскую гонку" четыре раза. Больше побед было только у норвежцев, которые, к слову, как и французы, в этом году состязание манкировали, чтобы лишний раз не подвергать себя угрозе заражения коронавирусом. Зато хозяева трассы, немцы, выставили сразу два состава.

Еще одно отличие нынешней гонки от предыдущих заключалось в том, что она проходила не на футбольной "Фелтинс-Арене" в Гельзенкирхене, как это было на протяжении 18 лет, а в Рупольдинге, оставшемся в этом сезоне без этапа Кубка мира.

Всем участникам пришлось соперничать не только друг с другом, но и со стихией: вся гонка прошла под густым снегом. Для наших все осложнялось еще тем, что приходилось обходиться без сервис-бригады: ехали на лыжах, приготовленных еще неделю назад на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Впрочем, на скорости россиян это обстоятельство не очень сказалось: если мы ходом и уступали, то не критично. А вот на огневых рубежах Елисеев и Павлова были лучшими. Что и предопределило их успех. Оставшуюся часть подиума оккупировали немцы. Дуэт Симона Шемппа и Франциски Пройс стал вторым, а замкнули тройку сильнейших Бенедикт Долль и Дениза Херрманн.

Кажется, успех стал неожиданностью даже для самих россиян. В чем они не постеснялись признаться.

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
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- Для нас это большой сюрприз, - сказал в эфире "Матч ТВ" Матвей Елисеев. - Нам удалось отработать несколько рубежей на ноль, что тоже очень здорово. Мы здесь были без команды, поэтому волновались, но выглядели здорово. Для нашего коллектива это отличная победа. Было очень трудно, тут сложная погода, свежий снег. Ветер постоянно менялся на рубеже.

Единственное, о чем можно сожалеть: "Рождественская гонка" является коммерческим стартом и не идет в зачет Кубка мира. Так что серию без медалей российским биатлонистам еще только предстоит прервать.

Напомним, следующие два этапа Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе. Пятый - 8-10 января, шестой - 13-17 января.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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