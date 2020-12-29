Российские школьники завоевали 19 золотых медалей на олимпиадах

Несмотря на то, что в 2020 году многие международные олимпиады школьников ушли в онлайн, российские школьники завоевали на них 19 золотых медалей. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Вот как выглядят достижения российских школьников на международных олимпиадах:

6 предметов, 19 золотых медалей, 9 серебряных медалей:

Химия (1 золотая и 3 серебряные медали);

Биология (3 золотые и 1 серебряная медаль), первое место в неофициальном общекомандном зачете разделили с США и Китаем;

Математика (2 золотые и 4 серебряные медали), второе место в неофициальном общекомандном зачете после Китая;

Информатика (3 золотые и 1 серебряная медаль), второе место в неофициальном общекомандном зачете разделили с США и Ираном;

Астрономия и астрофизика (5 золотых медалей), первое место в неофициальном общекомандном зачете;

Физика (5 золотых медалей).