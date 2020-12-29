Роструд: Более 80 процентов россиян задумываются о смене работы в 2021 году

Сменить работу в новом году не против более 80% россиян, рассказали "Российской газете" в Роструде. Выводы сделаны по итогам опроса на портале "Работа в России", который проводился в декабре. В нем приняли участие 28 тысяч человек из всех регионов страны.

В результате, большинство респондентов признались, что задумываются о смене работы, причем, 68% из них хотят найти более перспективное и высокооплачиваемое место, а 17% ищут для себя удаленную занятость. Как выяснилось, 12% опрошенных обеспокоены финансовой нестабильностью своей компании, поэтому заранее просматривают рекрутинговые сайты. Активно мониторят рынок труда 57% респондентов, 35% - иногда заходят на сайты по поиску работы, а 8% - пассивные наблюдатели.

В то же время 47% хотят после смены работы остаться в своей сфере деятельности, а 40% желают ее кардинально поменять.

Для того, чтобы ускорить поиск новой работы, 4% опрошенных сказали, что обратятся за помощью к карьерному консультанту для составления резюме и правильного позиционирования своих навыков, 38% планируют пройти обучение на курсах, а 58% признались, что просто будут откликаться на интересующие их вакансии.

Как отмечают во ВНИИ труда, такая трудовая мобильность граждан - готовность переобучаться и менять работу - наблюдалась и до пандемии. Пандемия просто изменила представление работников о трудовом процессе. "Многие связывают новую работу со сменой формы занятости: например, хотят трудиться дистанционно, что следует из опроса. Это говорит о том, что даже после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован", - отмечают эксперты организации.

Кстати, только 3% россиян заявили, что работа из дома их не устраивает, и назвали причиной поиска новой работы - желание вернуться в рабочий коллектив.