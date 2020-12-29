Роструд: Более 80 процентов россиян задумываются о смене работы в 2021 году

Новости

Инфекционист рассказала, какие страны быстрее справятся с пандемией 06:19
Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год 05:45
В Японии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса 05:04
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса "вызовом" 2021 года 05:03
Скорбящий лебедь остановил десятки поездов в Германии 04:34
Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий COVID-19 04:23
Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19 04:00
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра 03:25
Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет 03:17
Крупная авария в Мексике оставила более 10 млн пользователей без света 02:31
Палата представителей США утвердила увеличение выплат по COVID-19 02:30
Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на южной границе США 02:18
В США предрекли ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года 02:07
В Раде сочли отказ от вакцины из РФ спланированным уничтожением народа 02:04
Власти Туниса отменили все новогодние празднества из-за COVID-19 01:42
В Англии побит рекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19 01:40
Врачи назвали предвестники коронавируса 01:25
Эксперт ВОЗ предупредила о дальнейших мутациях коронавируса 00:37
Первый канал будет транслировать патриаршее богослужение в Рождество 00:16
Кузнецова: Вопрос о протезировании руки девочке из Ингушетии скоро решится 00:08
Кузнецова: Число жалоб на информационную безопасность детей выросло на 77% 28.12.2020
В Москве ребенка чуть не продали в сексуальное рабство 28.12.2020
Власти Подмосковья не будут ужесточать ограничения на Новый год 28.12.2020
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 28.12.2020
"Динамо" разгромило "Спартак" в чемпионате КХЛ 28.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Роструд: Более 80 процентов россиян задумываются о смене работы в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Сменить работу в новом году не против более 80% россиян, рассказали "Российской газете" в Роструде. Выводы сделаны по итогам опроса на портале "Работа в России", который проводился в декабре. В нем приняли участие 28 тысяч человек из всех регионов страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В результате, большинство респондентов признались, что задумываются о смене работы, причем, 68% из них хотят найти более перспективное и высокооплачиваемое место, а 17% ищут для себя удаленную занятость. Как выяснилось, 12% опрошенных обеспокоены финансовой нестабильностью своей компании, поэтому заранее просматривают рекрутинговые сайты. Активно мониторят рынок труда 57% респондентов, 35% - иногда заходят на сайты по поиску работы, а 8% - пассивные наблюдатели.

Фото: iStock
Россиянам станет проще получить профессию в 2021 году

В то же время 47% хотят после смены работы остаться в своей сфере деятельности, а 40% желают ее кардинально поменять.

Для того, чтобы ускорить поиск новой работы, 4% опрошенных сказали, что обратятся за помощью к карьерному консультанту для составления резюме и правильного позиционирования своих навыков, 38% планируют пройти обучение на курсах, а 58% признались, что просто будут откликаться на интересующие их вакансии.

Как отмечают во ВНИИ труда, такая трудовая мобильность граждан - готовность переобучаться и менять работу - наблюдалась и до пандемии. Пандемия просто изменила представление работников о трудовом процессе. "Многие связывают новую работу со сменой формы занятости: например, хотят трудиться дистанционно, что следует из опроса. Это говорит о том, что даже после снятия всех ограничительных мероприятий формат удаленной занятости будет очень востребован", - отмечают эксперты организации.

Кстати, только 3% россиян заявили, что работа из дома их не устраивает, и назвали причиной поиска новой работы - желание вернуться в рабочий коллектив.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд

Главное сегодня

Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ
Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса "вызовом" 2021 года
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего