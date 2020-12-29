Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 28 декабря 2020 года № 405 "О предоставлении дополнительного дня отдыха 31 декабря 2020 года"

В соответствии со статьями 5,8,111 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" постановляю:

1. Предоставить работникам органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания дополнительный выходной день 31 декабря 2020 года с сохранением денежного содержания (заработной платы).

2. Рекомендовать органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, предоставить работникам дополнительный выходной день 31 декабря 2020 года с учетом создания условий для надлежащего функционирования соответствующего органа, организации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







