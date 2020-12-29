В 2021 году на один год повышается возраст выхода на заслуженный отдых: для женщин он составит 56,5 лет, для мужчин - 61,5 лет.

Индексация пенсий будет превышать годовую инфляцию. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, происходит поэтапно с 2019 года. Переходный период составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет.

Но если человек никак не может найти работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. "Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - напоминают в ПФР. Важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия. При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся люди, работающие на опасных и вредных производствах, на транспорте, северяне, матери-героини и еще десятки льготных категорий работников.

С 1 января традиционно индексируются пенсии неработающих пенсионеров. В 2021 году они вырастут на 6,3%, обогнав прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. Стоимость пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается в 6044 рубля 48 копеек.

В 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6%, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443,40 руб, в 2022 году - 18 368,54 руб, в 2023 году - 19 294,07 руб.

Средний размер социальной пенсии, которая ежегодно индексируется с 1 апреля, в 2021 году будет составлять 10 058,39 рубля, в 2022 году - 10 768,0 рублей, в 2023 году - 11 057,02 рубля. Такие пенсии назначаются тем, кто не выработал стаж.